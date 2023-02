Zieliński: Potrzebujemy jeszcze środkowego obrońcy

Środa, 1 lutego 2023 r. 23:14 Mikołaj Ciura, źródło: Kanał Sportowy

Jacek Zieliński był gościem Krzysztofa Stanowskiego w programie "Hejt Park" na Kanale Sportowym. Dyrektor sportowy Legii opowiedział o swoich czasach gry w Legii i reprezentacji Polski, potencjale sprzedażowym Ekstraklasy, poziomie młodzieży, transferach i ogólnym stanie Legii.