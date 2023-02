eMME 2025: Rywale Polski

Czwartek, 2 lutego 2023 r. 11:12 źródło: 90minut.pl

Dziś odbyło się losowanie grup eliminacji mistrzostw Europy U-21. Polacy trafili do grupy D z Niemcami, Izraelem, Bułgarią, Kosowem i Estonią. Turniej finałowy zostanie rozegrany latem 2025 roku na Słowacji. W finałach zagra 16 drużyn. Uprawnieni do gry będą zawodnicy urodzeni w 2002 roku i młodsi. Bezpośrednio do turnieju finałowego awansuje dziewięciu zwycięzców grup oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc w grupach. Pozostałe sześć drużyn z drugich miejsc zmierzy się w barażach o ostatnie trzy wolne miejsca.



Grupa A - Włochy, Irlandia, Norwegia, Turcja, Łotwa, San Marino

Grupa B - Hiszpania, Belgia, Szkocja, Węgry, Kazachstan, Malta

Grupa C - Holandia, Szwecja, Gruzja, Macedonia Północna, Mołdawia, Gibraltar

Grupa D - Niemcy, Polska, Izrael, Bułgaria, Kosowo, Estonia

Grupa E - Rumunia, Szwajcaria, Finlandia, Albania, Czarnogóra, Armenia

Grupa F - Anglia, Ukraina, Serbia, Irlandia Północna, Azerbejdżan, Luksemburg

Grupa G - Portugalia, Chorwacja, Grecja, Białoruś, Wyspy Owcze, Andora

Grupa H - Francja, Austria, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Cypr

Grupa I - Dania, Czechy, Islandia, Walia, Litwa



Terminarz:

20-28 marca 2023

12-20 czerwca 2023

4-12 września 2023

9-17 października 2023

13-21 listopada 2023

18-26 marca 2024

2-10 września 2024

7-15 października 2024

11-19 listopada 2024 (baraże)