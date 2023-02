Fornalik: Legia po cichu wciąż ma nadzieję na mistrza

Czwartek, 2 lutego 2023 r. 13:52 źródło: e-legnickie.pl

- Legia ma swoje aspiracje i ambicje i chyba po cichu wciąż ma nadzieję na zdobycie tytułu mistrza Polski i z pewnością do Lubina przyjedzie mecz wygrać - mówi Waldemar Fornalik przed meczem Zagłębie - Legia na łamach e-legnickie.pl.









- My z kolei we Wrocławiu pokazaliśmy piłkarską jakość, piłkarską dojrzałość, solidność, więc jestem przekonany, że wynik konfrontacji z Legią jest sprawą otwartą. Adamski we Wrocławiu zagrał bardzo dobre spotkanie, zabiegał defensorów Śląska. Tak powinien grać nowoczesny napastnik. Natomiast jak zacznie się go rozliczać z liczby zdobytych goli to będzie to duże uproszczenie. Adamski to zawodnik wokół, którego można budować strukturę gry. Na dzisiaj to nasz napastnik numer jeden. Ale pamiętajmy, że nic nie jest dane na zawsze.



- Czy zwycięskiego składu się nie zmienia? Pytanie czy składu, który rozpoczyna mecz czy składu, który mecz kończy? Który skład jest zwycięski... Każdy zawodnik w każdą fazę meczu miał swój wkład i muszę to brać pod uwagę. Po drugie inaczej gra Śląsk, inaczej Legia. Grając kilkanaście minut można dać drużynie więcej niż grając 90 minut. Jasmin Burić bronił znakomicie we Wrocławiu a na dodatek wybronił karnego. Wytworzyła się jakaś dziwna presja, że musi bronić Kacper Bieszczad. Dla mnie jako trenera ważne jest aby bronił w danym momencie najpewniejszy golkiper. Taki, który najwięcej drużynie.