Badanie

Europejski Spis Powszechny Kibiców Piłkarskich

Czwartek, 2 lutego 2023 r. 13:57 Redakcja

Wraz ze wznowieniem rozgrywek po przerwie mundialowo-zimowej wystartował Europejski Spis Powszechny Kibiców Piłkarskich – końcowy etap grantu badawczego „Percepcja rywalizacji klubowych przez kibiców piłkarskich: analiza porównawcza państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.



Celem projektu jest lepsze zrozumienie sposobu w jaki kibice klubów piłki nożnej mężczyzn z Europy Środkowo-Wschodniej określają znaczenie poszczególnych rywali swoich drużyn oraz zidentyfikowanie towarzyszących im motywacji. Efektem końcowym badania będzie mapa kluczowych rywalizacji piłkarskich w Polsce i Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech.



- Badanie odbywa się przez kwestionariusz online na stronie https://football.uw.edu.pl, którego wypełnienie zajmuje dosłownie kilka minut – mówi dr Seweryn Dmowski, kierownik projektu badawczego - Udział jest całkowicie anonimowy, w trakcie badania nie zbieramy żadnych danych osobowych. Szanujemy prywatność naszych respondentów. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania każda osoba może zostawić do siebie kontakt mailowy, jeśli jest zainteresowana ewentualnym udziałem w badaniu pogłębionym – ta opcja jest całkowicie dobrowolna, spora część kibiców już z niej skorzystała.



Kwestionariusz online jest obecnie dostępny w wersji polskiej dla wszystkich kibiców z naszego kraju. W najbliższych dniach udostępnione zostaną również wersje w językach czeskim, słowackim i węgierskim, które umożliwią udział w badaniu kibicom ze wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej.



– Rywalizacja jest istotą futbolu, a wyniki wcześniejszych etapów projektu jednoznacznie potwierdziły, że każdy kibic ma własną hierarchię najważniejszych rywali swojego klubu W kalendarzu każdego fana klubowego futbolu są takie mecze, przed którymi serce bije nieco mocniej. Percepcja istotności piłkarskich rywali do bardzo złożone, wielopoziomowe zjawisko w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Mam nadzieję, że wyniki projektu pozwolą lepiej je zrozumieć, co może mieć duże znaczenie dla praktycznie wszystkich podmiotów ze świata futbolu, takich jak kluby, federacje czy media sportowe – tłumaczy Dmowski.



WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ