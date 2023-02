Zapowiedź meczu

Pojechać po swoje

Sobota, 4 lutego 2023 r. 07:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotni wieczór Legia zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, które do drugiej części ligowego sezonu przystępuje z niemałymi nadziejami. "Miedziowi" po zmianie trenera liczą na zdecydowaną poprawę swojego dorobku punktowego.



Start za trzy punkty



Legia Warszawa udanie wróciła do ligowych rozgrywek. Przed tygodniem gracze Kosty Runjaicia pokonali na własnym stadionie Koronę Kielce 3-2, chociaż po pierwszej połowie niewiele zapowiadało jakiekolwiek problemy z wywalczeniem trzech punktów. Legioniści prowadzili 3-0 i kontrolowali boiskowe wydarzenia, jednak potem wkradło się w ich szeregi nieco rozluźnienia. Efektem tego były dwa trafienia dla gości i w konsekwencji drżenie o komplet punktów do ostatniego gwizdka. Postawę "Wojskowych" tamtego dnia należy jednak ocenić pozytywnie. Pierwszy oficjalny mecz po dłuższej przerwie zawsze jest pewnego rodzaju niewiadomą, lecz na szczęście tym razem obyło się bez rozczarowania. Takim rozczarowaniem mogła być jedynie postawa niektórych zawodników. Starcia sprzed tygodnia do udanych na pewno nie mogą zaliczyć chociażby Carlitos czy Rafał Augustyniak. Ten pierwszy nie wykorzystał stuprocentowej okazji na podwyższenie prowadzenia, dzięki któremu Legia zamknęłaby kielczanom drogę do jakichkolwiek marzeń o remisie tamtego dnia. Natomiast Augustyniak był wyjątkowo niepewny w obronie i w dużej mierze zawinił przy jednym z goli dla Korony, gdyż nie utrzymał linii spalonego i pozostawił przeciwnika bez krycia, co finalnie skończyło się trafieniem dla przyjezdnych.