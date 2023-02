Komentarze (34)

Michał - 9 minut temu, *.plus.pl Pozdrawiam tego pana co kazał mi na Polonię się przenieść.... pozdro i trzymajmy za LEGIĘ naszą LEGIĘ! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Michał - 20 minut temu, *.plus.pl Może my grajmy tylko pierwsze połowy...a później na piwo dzida..... Znowu fuks i tyle w temacie. Udało się.... Morwa kać hihihihihi udało się... Znowu fuks i się udało. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. A napastników jak nie było... tak nie ma. A w sumie ilu ich jest.... Kramer Carlitos Pekhart ....i Muci Rosołek....a i jeszcze Gual zaraz wpadnie.....a bramki zaraz Tobiasz będzie strzelał bo ja nie wiem czy na bramkarza się nadaje.....no chyba że koledze chciał bramkę podarować..... dzisiaj bronił jak ten ręcznik Antolovic. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Ostatnio jakiś gość kazał mi przenieść się na Polonię... Ale to ja miałem rację....a mieszkam 700 km od Warszawy....no i się nie przeniosę.... bo całe życie kibicuję LEGII WARSZAWA i mam trochę daleko do Polonii.... Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Leśny Dziadek - 28 minut temu, *.orange.pl Potrzeba nam na ten moment dwóch rzeczy: spokoju i 3 klasowych (na początek) zawodników.

Ale nareszcie jest zalążek zespołu. odpowiedz

(L)ychu - 23 minuty temu, *.aster.pl @Leśny Dziadek: Trzech klasowych dobry tekst heh. Podobno Ci co grają mają papiery na Ekstraklasę ale czy na coś więcej?. Widzę że minimalizm jest od jakiegoś czasu w tym klubie naszym niestety!! odpowiedz

Szkodnik Legii - 31 minut temu, *.play-internet.pl 55 Nędza jak najdalej pierwszego składu nieudacznik.Najlepiej potrafi udawać faule odpowiedz

Guny - 38 minut temu, *.supermedia.pl Baku w 10 min.zapracował na tytuł najgorszego piłkarza meczu:D skąd oni biorą takich kopaczy?:/ odpowiedz

Tradycja???? - 20 minut temu, *.191.250 @Guny: zgadzam się z Tobą w 100%. Dla mnie leń i obibok , jak większość czrnych odpowiedz

JACUNHO - 40 minut temu, *.net.pl Ciekawe czy Tomuś strzeli bramkę w "debiucie"?



Numer 7 - przeklęty. Od czasów Leszka Pisza nikt nie jest godzien tej koszulki odpowiedz

Guny - 49 minut temu, *.supermedia.pl Aha i Rosołek z Mucim (pomimo gola) to nie ten rozmiar kapelusza. Jednak co by nie mowic sam mecz naprawdę dobry, szybko z polotem. Jakbyśmy mieli pół napastnika to by do przerwy że 3:0 było. odpowiedz

Guny - 52 minuty temu, *.supermedia.pl No niestety Tobiasz nie przekonuje, nie rozumiem zachwytów nad nim. Oczywiście pięknie się wykazał przy tym moj ulubiony pomocnik:/ mam nadzieję że po powrocie Kapustki, Strzałek usadzi Slisza na ławce... odpowiedz

Sarcastico - 55 minut temu, *.inetia.pl Czy widzicie jakie zmiany po raz kolejny robi ten idiota? odpowiedz

Sarcastico - 57 minut temu, *.inetia.pl Ku*wa jaki to jest ręcznik.... odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl No i 2-0 tylko żeby teraz nie było tego co z kielcami !!! odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gramy całkiem nieźle ale to tylko Zagłębie... odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Pierwsza połowa super. Jazda z nimi na pełnej k w 2 połowie. Jjjaaazzzdddaaa odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Wracając zostawcie tam część szortu I przywizcie tego Pieńko ... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @majusL@legionista.com: Łakomy też by się przydał odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.co.uk Dajcie linka.. odpowiedz

Andrzej Link - 2 godziny temu, *.orange.pl @Marian: W czym mogę pomóc? odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.orange.pl @Marian: Jaja sobie robisz? Ale trzymaj:TVP Sport. odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk @Andrzej Link: siema Andżej dawaj linka..

Nie ma czasu ;) odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk @axlrose: nie dziala w uk odpowiedz

Tmk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Marian: strings . top odpowiedz

Tmk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tmk: strims . top odpowiedz

Andrzej Link - 58 minut temu, *.orange.pl @Marian:

https://sport.tvp.pl/65985491/zaglebie-lubin-legia-warszawa-na-zywo-mecz-pko-ekstraklasy-transmisja-online-live-stream-4022023-gdzie-ogladac odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.plus.pl Uuu, już po nas... odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.orange.pl @Żmija : Ty jednak jesteś niesamowity jajcarz. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tobiasz

Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Ribeiro

Wszołek ... Augustyniak ... Slisz ... Mladenović

Josue

Rosołek ... Muci

odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 muci .... #mujborze odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 3 godziny temu, *.plus.pl Łatfa wygrana odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Zagłębie - Legia 1-2 odpowiedz

bie/L/sko - 2 godziny temu, *.46.40 @Leśny Dziadek: No i super. Szacun odpowiedz

Wow - 46 minut temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: wynik się zgadza. Tak samo jak Twój typ tydzień temu :) odpowiedz

