Konferencja pomeczowa

Fornalik: W pierwszej połowie nie graliśmy dobrze

Sobota, 4 lutego 2023 r. 22:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Waldemar Fornalik (trener Zagłębia): Zagraliśmy mecz z drużyną będącą w wysokiej dyspozycji, mającą bardzo dobrych zawodników. Chcąc osiągnąć dobry wynik z Legią trzeba zagrać na maksimum swoich możliwości. Nie można tracić bramek w tak prosty sposób. W pierwszej połowie nie graliśmy dobrze, mieliśmy problem z utrzymaniem się przy piłce i konstruowaniem akcji począwszy od linii defensywnej. Druga połowa pokazała, że potrafimy grać dobrze w piłkę i gdyby nie ta druga bramka, to mielibyśmy dziś co najmniej remis.













W tej chwili gramy o utrzymanie, ale jak sytuacja będzie klarowniejsza, to presja i obciążenie będzie mniejsze, to zawodnicy częściej będą mogli pokazywać pełnię umiejętności.



Zabrakło nam rozegrania w obronie, gdy zawodnicy Legii presowali nas to za często graliśmy długim podaniem, nawet z piątego metra, przez co traciliśmy kontrolę nad piłką.