Slisz: Oddaliśmy zbyt dużo miejsca po straconej bramce

Sobota, 4 lutego 2023 r. 22:26 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jest zauważalne, że tracimy kontrolę po wpuszczonych bramkach. Prowadziliśmy grę i oddaliśmy zbyt dużo miejsca po stracie bramki. To było ok. 30 metrów i to też nie było na tyle silne uderzenie, żebyśmy tak łatwo stracili gola. To jest do analizy i poprawy. Za łatwo tracimy bramki. Musimy nad tym popracować - powiedział na antenie Canal + po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin Bartosz Slisz.



- Nie byliśmy do końca zadowoleni po meczu z Koroną Kielce, bo 2 stracone gole zmieniły obraz meczu. Wygraliśmy, ale to było ciężkie spotkanie. Przez pierwszą godzinę mieliśmy ten mecz pod kontrolą, prowadziliśmy 3-0, a potem na własne życzenie mieliśmy nerwówkę. Musimy się jednak cieszyć z małych rzeczy. To było pierwsze zwycięstwo w nowym roku, dzisiaj drugie i jedziemy dalej.