Strzałek: Wykonałem swoje założenia

Sobota, 4 lutego 2023 r. 23:16 źródło: legia.com

- Jestem zadowolony z meczu. Wykonałem swoje założenia. Chciałem szybko wprowadzić się do spotkania dwoma, trzema podaniami, aby następnie decydować się na więcej akcji ofensywnych. To mi się udało - powiedział po meczu z Zagłębiem Lubin zawodnik Legii Warszawa, Igor Strzałek.



- Dostawałem wsparcie od Bartosza Slisza i Josue. Mogłem na nich liczyć. Miałem pewne założenia w głowie, które chciałem spełnić. Odpowiem krótko - spełniłem.



- Długo trenuję z kolegami, gram w sparingach i wiem, jak to wygląda. Lekki stres był, ale wszystko udało się zrealizować.