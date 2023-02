Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Wtorek, 7 lutego 2023 r. 13:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Drugi raz z rzędu najlepszym zawodnikiem Legii w meczu wybraliście Josue. Występ Portugalczyka w Lubinie oceniliście na 5 w skali 1-6. Bardzo dobrą ocenę uzyskał także Paweł Wszołek - 4,7. Najniższe oceny trafiły do graczy, którzy weszli na boisko z ławki rezerwowych, a najsłabiej Waszym zdaniem wypadł Makana Baku, który otrzymał notę 2,5. W sumie oceniało 802 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.









Josue 5,0

Wszołek 4,7

Nawrocki 4,3

Strzałek 4,1

Slisz 4,0

Yuri Ribeiro 3,9

Jędrzejczyk 3,8

Muci 3,5

Tobiasz 3,3

Mladenović 3,1

Rosołek 3,0

Augustyniak 2,8

Pekhart 2,8

Pich 2,8

Baku 2,5