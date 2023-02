Kamiński zmierzy się z mistrzem Litwy w Suwałkach

Zawodnik Legia Fight Club, Konrad Kamiński , który w ostatnim roku został mistrzem Polski w K-1 (i najlepszym zawodnikiem MP), wicemistrzem Świata WAKO w K-1 oraz zdobywcą Pucharu Świata w tej formule, 24 lutego wystąpi na gali Pałuska Kickboxing Night 5, która odbędzie się w Suwałkach. W pierwszej zawodowej walce Konrad rywalizować będzie z Arturasem Brižinskasem , reprezentującym klubm K-1 Akademija oraz LT PRO Team. Brizinskas to mistrz Litwy w formule K-1 na rok 2022, reprezentant swojego kraju, a także zawodnik federacji UTMA. Walka legionisty z Litwinem odbędzie się w kat. -63.5 kg. Bilety na galę kupować można na biletyarena.pl. Będzie możliwe również wykupienie transmisji z gali w systemie PPV.

