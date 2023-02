Gual przejdzie testy medyczne przed transferem do Legii

Piątek, 3 lutego 2023 r. 09:54 źródło: meczyki.pl

Według informacji meczyki.pl, Marc Gual ma przejść w weekend testy medyczne przy Łazienkowskiej i podpisać obowiązujący od lata kontrakt.









- Tak, słyszałem, że interesuje się mną Legia Warszawa. Zobaczymy, na razie mamy połowę sezonu. Mamy czas, żeby o wszystkim porozmawiać. Jeśli interesuje się tobą zespół, który wygrywa wiele tytułów, to zawsze jest dobrą opcją. Znam dobrze tę ligę i ją lubię. Chcę zdobywać tytuły, a Legia to dobry zespół, by to robić. Czy transfer jest możliwy po sezonie? Oczywiście. Mam jeszcze pół roku kontraktu w Białymstoku i zobaczymy co się wydarzy. Potem będę wolnym zawodnikiem, bo skończy się mój kontrakt z ukraińskim Dnipro. Będę mógł podpisać z kim chcę i zobaczymy - mówił niedawno Gual na antenie Canal+ Sport.



Następnie dziennikarze potwierdzali, że przejście napastnika Jagiellonii do Warszawy jest w zasadzie przesądzone.



W piątek Jagiellonia gra w Łodzi z Widzewem i po tym spotkaniu Gual ma udać się do Warszawy. Do transferu dojdzie najprawdopodobniej latem, bo w Białymstoku wykluczają pozbycie się teraz skutecznego Hiszpana w sytuacji walki o utrzymanie w Ekstraklasie.