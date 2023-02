Wywiad

Marek Śledź: Czasami zawodnicy sami okradąją się z szansy

Środa, 15 lutego 2023 r. 12:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Zabroniłem w akademii grać na czas. Nie akceptuję u zawodnika, że idzie długo po piłkę, czy udaje kontuzje. Takie zachowanie oznacza bowiem, że w procesie szkolenia sam okrada siebie z szansy, żeby zrobić jeszcze jedną akcję, jeszcze jedno podanie, strzelić jeszcze jedną bramkę - mówi dyrektor akademii Legii, Marek Śledź. Zapraszamy na długą rozmowę z człowiekiem, który rozpoczął pracę w klubie latem ubiegłego roku i systematycznie wprowadza zmiany w funkcjonowaniu akademii pod wieloma względami - od treningowych, przez wychowawcze, po żywieniowe, o których na początku roku zrobiło się głośno w mediach.



Zacznijmy od najświeższego tematu, czyli kwestii wyżywienia w akademii. Pojawiły się ostatnio informacje, że młodzi piłkarze muszą płacić za wyżywienie po 500 zł miesięcznie i zmniejszacie wynagrodzenia. Skąd takie drastyczne zmiany?

Marek Śledź: - Przede wszystkim nieprawdą jest, że zmniejszamy wynagrodzenia, wręcz przeciwnie. Wzrasta liczba pracowników akademii i w niektórych obszarach wynagrodzenia zostały zwiększone. Możliwe, że ktoś może odczytywać to pod takim kątem, że zwiększone zostały mu wymagania, jest więcej pracy i w związku z tym powinien otrzymywać wyższe wynagrodzenie. W takiej sytuacji jego brak może uznać za obniżenie wynagrodzenia. To jest jednak bardzo płytkie podejście i nieprawdziwe.

Jeśli chodzi o kwestię żywienia to sprawa nie jest nowa. W sierpniu - po dwóch miesiącach obserwacji - w sposób bardzo transparentny zakomunikowałem wszystkim rodzicom, że od 1 stycznia taka sytuacja zaistnieje.



Motorem wszystkich działań są wartości szkoleniowe. Całe podłoże organizacyjne, personalne musi mieć wpływ na jej wzrost. Ekskluzywność naszego projektu akademii pozwala na to, żeby żywienie było na wysokim poziomie, nieosiągalnym dla innych ośrodków w Polsce, a przynajmniej w tych, w których pracowałem. Wprowadzamy bardzo intensywną pracę dietetyka, dodatkowe posiłki. Mamy już pierwszy raport. Dietetyk jest obecny podczas posiłków z zawodnikami i będzie je indywidualizował. Zawodnicy muszą uczyć się tego, że jedzenie jest bardzo ważne dla ich rozwoju. Odpłatność ma charakter wychowawczo-edukacyjny, nie ma na celu wzbogacenia budżetu akademii czy klubu. Za dużo jedzenia marnowało się, było wyrzucone do kosza. Chcę nauczyć chłopaków szacunku do pracy innych i odpowiedzialności za „dobro wspólne”.