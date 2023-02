Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Cracovią!

UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ. MECZE DO WYTYPOWANIA W przypadku koszykówki należy wytypować zwycięzcę + liczbę punktów które zdobędzie Legia. Siatkówka: MKS Będzin - Legia Warszawa np. 3-2 Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa np. 0-4 Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa np. 1-3 Koszykówka: Anwil Włocławek - Legia Warszawa [zwycięzca + liczba punktów zdobytych przez Legię] np. Legia, 77 punktów Punktacja za każdy mecz: - 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy - 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku / liczby punktów Legii w koszykówce Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 8. O wygranej decydują kolejno: 1. liczba zdobytych punktów 2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy) Nagrody: 1. miejsce - 2 bilety 2. miejsce - 1 bilet 3. miejsce - 1 bilet 4. miejsce - 1 bilet 5. miejsce - 1 bilet 6. miejsce - 1 bilet 7. miejsce - 1 bilet 8. miejsce - 1 bilet 9. miejsce - 1 bilet Koniec przyjmowania zgłoszeń w sobotę o godz. 17:59:59.

Wielkie weekendowe typowanie wyników drużyn Legii! Do wygrania 10 biletów na mecz Legia Warszawa - Cracovia, który odbędzie się 12 lutego na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Co trzeba zrobić? Prawidłowo wytypować wyniki siatkarzy, piłkarzy, futsalistów i koszykarzy. Szczegóły poniżej.

Marcelo - 7 minut temu, *.tpnet.pl 3:1

0:3

1:2

Anwil 68 odpowiedz

Beti - 10 minut temu, *.tpnet.pl 3:1

0:3

1:3

Anwil 71 odpowiedz

Łuki - 11 minut temu, *.tpnet.pl 3:0

1:2

2:5

Anwil 64 odpowiedz

KrystekLegia - 20 minut temu, *.chello.pl Będzin - Legia 3 1

Zagłębie - Legia 0 3

Kamienica Królewska - Legia 1-4

Anwil 70 odpowiedz

Maciek - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Będzin-Legia 3-0

Zagłębie Lubin-Legia 1-1

Kamienica Królewska-Legia 1-3

Anwil 78 pkt odpowiedz

oLaf - 35 minut temu, *.vectranet.pl Będzin-Legia 3-1

Zagłębie Lubin-Legia 1-0

Kamienica Królewska-Legia 2-4

Anwil 72 pkt odpowiedz

Adam - 38 minut temu, *.orange.pl Będzin-Legia 3:2

Zagłebie-Legia 1:1

Kamienica-Legia 2:3

Anwil-Legia: Anwil, 72 odpowiedz

Ewela - 39 minut temu, *.orange.pl Będzin-Legia 3:1

Zagłebie-Legia 1:1

Kamienica-Legia 0:3

Anwil-Legia: Anwil, 77 pkt odpowiedz

Łukasz - 41 minut temu, *.orange.pl Będzin-Legia 3:0

Zagłebie-Legia 1:2

Kamienica-Legia 1:3

Anwil-Legia: Anwil, 69 pkt odpowiedz

Maciej - 44 minuty temu, *.229.114 Będzin-Legia 3-2

Zagłębie Lubin-Legia 1-2

Kamienica Królewska-Legia 1-4

Anwil 81 pkt

odpowiedz

Mirek - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Będzin-Legia 2:3

Zagłębie Lubin-Legia 0-1

Kamienica Królewska-Legia 2-4

Legia 74 pkt odpowiedz

Ornitolog - 52 minuty temu, *.101.51 Będzin-Legia 3-1

Zagłębie Lubin-Legia 0-4

Kamienica Królewska-Legia 4-2

Anwil, 78pk odpowiedz

Konrad - 57 minut temu, *.telkab.pl Będzin-Legia 3-0

Zagłebie-Legia 0-1

Kamienica-Legia 3-0

Anwil-Legia: Anwil,65pkt. odpowiedz

Jędrul - 1 godzinę temu, *.chello.pl Siatkówka: MKS Będzin - Legia 1-3,

Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia 1-2,

Futsal: Kamienica Królewska - Legia 3-5,

Koszykówska: Legia, 84.

odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl Będzin-Legia 3-1

Zagłębie Lubin-Legia 0-1

Kamienica Królewska-Legia 2-5

Anwil, 79pk odpowiedz

PŁATEK - 1 godzinę temu, *.orange.pl Będzin-Legia 3-1

Zagłębie Lubin-Legia 1-1

Kamienica Królewska-Legia 2-4

Anwil, 82pk odpowiedz

Flota Świnoujście - 1 godzinę temu, *.smslowianin.pl MKS Będzin - Legia Warszawa 3:1

Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1:2

Kamienica Królewska - Legia Warszawa 5-6:5

Anwil Włocławek - Legia Warszawa Anwil. 92pkt. odpowiedz

vfto - 1 godzinę temu, *.chello.pl MKS Będzin - Legia Warszawa 3:0

Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0:2

Kamienica Królewska - Legia Warszawa 3:5

Anwil Włocławek - Legia Warszawa Anwil. 78pkt. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.chello.pl Siatkówka: MKS Będzin - Legia Warszawa

3:0

Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1:3

Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa 3:2

Koszykówka: Anwil Włocławek - Legia Warszawa

Anwil. 71pkt. odpowiedz

staniach - 2 godziny temu, *.centertel.pl 1. 1-3

2. 1-4

3. 2-4

4. Legia wygra 72 odpowiedz

Michal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Będzin - Legia 3-0

Zagłębie - Legia 3-1

Kamienica - Legia 2-4

Anwil - Legia, wygrana Legii, 76 pkt odpowiedz

Magic - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Siatkówka:MKS-Legia 3:1

Ekstraklasa:Zagłębie-Legia 2-2

Futsal:Kamienica-Legia 3-5

Koszykówka:wygra Anwil, Legia zdobędzie 58 pkt odpowiedz

Mateo Legionista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Siatkówka:MKS-Legia 3:2

Ekstraklasą:Zagłębie-Legia 3-2

Futsal:Kamienica-Legia 2-4

Koszykówka:wygra Anwil, Legia zdobędzie 63 pkt odpowiedz

Biznes - 2 godziny temu, *.elartnet.pl 3:1

1:2

3:2

Anwil 82 pkt odpowiedz

Młody - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 3:0

0:3

3:2

Anwil 88 pkt odpowiedz

Mateuszdu - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 1. 3:0

2. 1:2

3. 1:4

4. Anwil,73 pkt odpowiedz

zduneq - 2 godziny temu, *.inetia.pl Siatkówka: MKS Będzin - Legia Warszawa 3:1

Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1:2

Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa 3:4

Koszykówka: Anwil Włocławek - Legia Warszawa [Anwil 79 pkt] odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.centertel.pl 1. 1-3

2. 1-1

3. 4-3

4. Anwil, 69 pkt odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.. 1. 3-0

2. 0-1

3. 0-5

4. Anwil, 71 pkt odpowiedz

Cyna - 2 godziny temu, *.plus.pl 1. 3-1

2. 1-2

3. 2-4

4. Anwil, 66 pkt odpowiedz

Bzyk... - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 3:1

1:3

1:5

Wygra Legia 81pkt... odpowiedz

zawisza82 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Siatkówka: MKS Będzin - Legia Warszawa 3:0

Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0:1

Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa 6:3

Koszykówka: Anwil Włocławek - Legia Warszawa [Anwil 73 pkt] odpowiedz

Krisu - 2 godziny temu, *.168.137 Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 1-3

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 1-2

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 1-4

Koszykówka : Wygra Anwil, Legia zdobędzie : 74 pkt odpowiedz

Kompotowiec - 2 godziny temu, *.plus.pl 1. 3-0

2. 1:1

3. 5-2

4. Anwil, 77 pkt odpowiedz

Jacek - 2 godziny temu, *.chello.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 3-1

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 1:3

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 2:6

Koszykówka : Wygra Legia, Legia zdobędzie : 74pkt odpowiedz

Paula - 3 godziny temu, *.telkab.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 3-0

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 1-2

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 1:3

Koszykówka : Wygra Anwil, Legia zdobędzie : 68 pkt odpowiedz

Bedzio - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 1 mecz Bedzin -Legia 3-0

2 mecz Lubin -Legia 1-1

3 mecz Kamienica -Legia 1-4

4 mecz Anwil wygra Legia 75 pkt odpowiedz

Mik - 3 godziny temu, *.play-internet.pl MKS Będzin - Legia 2:3

Zagłębie -Legia 1:3

Kamienica Królewska - Legia 1:2

Anwil Włocławek wygra. Legia 71 pkt odpowiedz

Marc - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Siatkówka: MKS Będzin - Legia Warszawa

np. 1-3

Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

np. 0-2

Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa

np. 2-5



Koszykówka: Anwil Włocławek - Legia Warszawa- wygra Legia, 80 punktów odpowiedz

PrZem - 3 godziny temu, *.telkab.pl 3-0

1:2

1:3

74pkt



odpowiedz

Tyczu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Siatkówka - MKS Będzin - Legia : 2-3

Piłka nożna - Zagłębie Lubin - Legia : 1-3

Futsal - Kamienica Królewska - Legia : 1:4

Koszykówka - Wygra Legia : 87 pkt odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.net.pl MKS Będzin - Legia 2:3

Zagłębie -Legia 1:3

Kamienica Królewska - Legia 1:2

Anwil Włocławek wygra. Legia 71 pkt



odpowiedz

Przemasss - 3 godziny temu, *.telkab.pl Siatkówka - MKS Będzin - Legia : 0-3

Piłka nożna - Zagłębie Lubin - Legia : 1-3

Futsal - Kamienica Królewska - Legia : 0:3

Koszykówka - Wygra Legia : 83 pkt



odpowiedz

Luki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Legia 2-0

Siatkówka 3-1

Futsal 3:1 Legia

Kosz Legia WYGRAAA odpowiedz

Jurczas(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl 0:3

0:2

2:5

Legia 76 odpowiedz

Przemo - 3 godziny temu, *.telkab.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 1-3

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 1-2

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 1-4

Koszykówka : Wygra Legia : 73 pkt



odpowiedz

Javan - 3 godziny temu, *.chello.pl Będzin - Legia 3:1

Zagłębie- Legia 2:0

KK - Legia 2:4

Anwil wygra Legia 69 pkt







odpowiedz

Eto - 3 godziny temu, *.play-internet.pl 3-0

0:1

1:3

82pkt odpowiedz

Qchar - 3 godziny temu, *.play-internet.pl 3:0

1:2

4:1

Anwil, 72 odpowiedz

Dawid - 3 godziny temu, *.interkam.pl 3--1

2-0

2-2

80pkt legia odpowiedz

mateusz10wwy - 3 godziny temu, *.inetia.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia: 3-0

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia: 0-1

Futsal : Kamienica Królewska - Legia: 0-4

Koszykówka : Wygra Anwil, Legia zdobędzie 63 pkt odpowiedz

AAA - 3 godziny temu, *.chello.pl 1.3-1

2.1-1

3 3-3

4 Legia 77 pkt odpowiedz

Gib - 3 godziny temu, *.autocom.pl Siatkówka:MKS Będzin - Legia Warszawa 3-1

Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1-3

Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa 2-3

Koszykówka: Anwil Włocławek - Legia Warszawa (Legia 71 pkt) odpowiedz

itakniewygram - 3 godziny temu, *.protonet.pl Siatkówka:MKS-Legia 3:2

Ekstraklasą:Zagłębie-Legia 3-2

Futsal:Kamienica-Legia 2-4

Koszykówka:wygra Anwil, Legia zdobędzie 63 pkt odpowiedz

Czaro - 3 godziny temu, *.ynet.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 2-3

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 0-4

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 0-3

Koszykówka : Wygra Legia : 81 pkt odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.plus.pl Siatkówka:MKS Będzin - Legia Warszawa 3-1

Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1-2

Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa 2-4

Koszykówka: Anwil Włocławek - Legia Warszawa (Legia 83 pkt) odpowiedz

SZYMCIO - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Będzin 3:1

Zagłębie 1:1

Kamienica 3:1

Anwil wygra, Legia73 pkt odpowiedz

Depesz77 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 3-0

0-1

1-4

Anwil 75 odpowiedz

Jaja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Siatkówka: MKS Będzin - Legia Warszawa 3:1



Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1:2



Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa 1:3

Koszykówka : Wygra Anwil, Legia zdobędzie : 77 pkt odpowiedz

MF - 3 godziny temu, *.186.114 Siatkówka : Będzin wygra 3:1

Ekstraklasa: Legia wygra 2:1

Futsal: Legia wygra 4:1

Koszykówka: Wygra Anwil, Legia 68 pkt odpowiedz

pjo - 3 godziny temu, *.aster.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 3-0

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 1-3

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 1-4

Koszykówka : Wygra Anwil, Legia zdobędzie : 71 pkt odpowiedz

Jaja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Siatkówka: MKS Będzin - Legia Warszawa 3:1



Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1:2



Futsal: Kamienica Królewska - Legia Warszawa 1:3

odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 1-3

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 1-1

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 1-3

Koszykówka : Wygra Anwil, Legia zdobędzie : 73 pkt odpowiedz

martinez-4ever - 3 godziny temu, *.chello.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 3-0

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 0-2

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 4-5

Koszykówka : Wygra Anwil, Legia zdobędzie : 77 pkt odpowiedz

Marcin - 4 godziny temu, *.orange.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 1-3

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 1-2

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 2-3

Koszykówka : Wygra Anwil, Legia zdobędzie : 68 pkt odpowiedz

Paweł - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Siatkówka : MKS Będzin - Legia : 2-3

Piłka nożna : Zagłębie Lubin - Legia : 1-3

Futsal : Kamienica Królewska - Legia : 2-4

Koszykówka : Wygra Legia : 83 pkt odpowiedz

