Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 4 lutego 2023 r. 21:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 3-2 III-ligową Błoniankę Błonie, szczególnie dobrze prezentujac się w pierwszej, wygranej 3-0 połowie. Zespół U17 po trzymającym w emocjach spotkaniu zremisował 5-5 z juniorami starszymi Escoli Varsovia. Legia U16 wygrała na wyjeździe 3-2 z Jagiellonią Białystok. Drużyna U15 wygrała 3-1 z Zagłębiem Sosnowiec, zaś zespół U14, po bezbramkowej I połowie, po przerwie strzelił sosnowiczanom aż 6 goli, nie tracąc żadnego.



Sparing: Legia U19 3–2 (3-0) Błonianka Błonie [III liga]

Gole:

1-0 5 min. Maksymilian Stangret (as. Oskar Lachowicz)

2-0 35 min. Maksymilian Stangret (karny po faulu na nim samym)

3-0 41 min. Maksymilian Stangret (as. Wiktor Puciłowski)

3-1 48 min. Wiktor Nowakowski

3-2 72 min. Kacper Siudak



Strzały (celne) - II połowa: Legia 9 (4) - Błonianka 9 (3)



Legia: Jakub Murawski – Franciszek Saganowski [06](73' Bartosz Krasuski), Szymon Bednarz, Jakub Okusami (46' Kacper Potulski [07]), Viktor Karolak [06](46' Maciej Bochniak) – Jakub Adkonis [07], Bartosz Mikołajczyk, Oskar Lachowicz (62' Kacper Knera Ż) – Wiktor Puciłowski (46' Cyprian Pchełka [06]), Maksymiian Stangret (46' Szymon Siodłowski), Dawid Niedźwiedzki. Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Sparing: Legia U17 5-5 (3-2) Escola Varsovia U19

Gole:

0-1 6 min. Kacper Prusiński

1-1 28 min. Bartosz Dembek (głową, as. Oliwier Olewiński, po rozegraniu rzutu rożnego)

2-1 40 min. Igor Skrobała b.a.

3-1 43 min. gr. testowany b.a.

3-2 45+1 min. Kacper Prusiński (głową po rzucie rożnym)

3-3 55 min. Jakub Oskędra (karny po faulu na Mateuszu Malcu)

4-3 63 min. Przemysław Mizera (po rozegraniu przez Aleksandra Iwańczyka rzutu wolnego)

4-4 64 min. Karol Witkowski

4-5 65 min. Kacper Stępkowski

5-5 80 min. Jakub Zbròg (głową, b.a., po rzucie rożnym)



Strzały (celne): Legia 18 (13) - Escola 25 (12)



Legia: Hubert Nowak (46' Wojciech Banasik) - Oliwier Olewiński, gr. testowany I, Bartosz Dembek (46' Dawid Rudnicki), Jakub Grzejszczak (66' Mateusz Szczepaniak [07]) - Maciej Saletra (Kpt), Aleksander Iwańczyk [07](66' Tomasz Rojkowski), gr. testowany II (61' Przemysław Mizera) - Igor Skrobała, Tomasz Rojkowski (46' Igor Busz [07]), gr. testowany (46' Jakub Zbróg [07]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Jagiellonia Białystok 06/7 2-3 (1-2) Legia U16

Gole:

0-1 1 min. Max Pawłowski

0-2 33 min. Franciszek Pollok (as. Pascal Mozie)

1-2 44 min.

2-2 55 min.

2-3 88 min. Adrian Gilant (as. Konrad Kraska)



Legia: Michał Bobier (46' Antoni Błocki [08]) - Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08], Radosław Czerwiec (Konrad Kraska) - Pascal Mozie [08](46' Kuba Solecki), Max Pawłowski (65' Adrian Gilant), Maksymilian Sterniczuk [08] - Dawid Nos (75' Konrad Kraska), Stanisław Gieroba, Alex Cetnar

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 (2008 i mł.) 3-1 Zagłebie Sosnowiec 08

Gole:

1-0 33 min. Juliusz Rafalski (as. Kacper Morawiec)

1-1 50 min.

2-1 55 min. Kacper Morawiec (wolny po faulu na Kacprze Borowcu)

3-1 70 min. Jakub Oremczuk (as. Bartosz Lesiuk)



Legia: Denys Stoliarenko [09](41' Jan Bienduga) - Jakub Oremczuk, Bartosz Czarkowski, Marcel Kiełbasiński, Bartosz Lesiuk - Jakub Sito, Kacper Morawiec, Kacper Borowiec - Juliusz Rafalski, Daniel Wyrozumski, Tomasz Babiloński (41' Mikołaj Jasiński)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Sparing: Legia U14 (2009 i mł.) 3-1 Zagłebie Sosnowiec 08/9

Gole:

1-0 47 min. Mateusz Strzelecki (as. Piotr Kaniewski)

2-0 64 min. Mateusz Strzelecki b.a.

3-0 72 min. Aleksander Marciniak (as. Piotr Kaniewski)

4-0 74 min. Piotr Kaniewski (as. Mateusz Strzelecki)

5-0 76 min. Mateusz Strzelecki (as. gr. testowany II)

6-0 79 min. Firdavs Otabekov (as. Bartosz Korżyński)



Strzały (celne): Legia 24 (14) - Zagłębie 3 (2)



Legia: Jan Pietrzak, gr. testowany III - gr. testowany I, Bartosz Korżyński, Kazimierz Szydło, Jakub Juszczuk, Firdavs Otabekov, Fabian Mazur, Mateusz Strzelecki, gr. testowany II, Wojciech Chachuła, Piotr Kaniewski, Aleksander Marciniak

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko