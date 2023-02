Dwa medale Marie Charlotte Monnier w Bytomiu

Tenisistka Legii Warszawa, Marie Charlotte Monnier bardzo dobrze zaprezentowała się podczas turnieju Super Serii do lat 14 w Bytomiu. Legionistka zwyciężyła w singlu, pokonując pięć rywalem, w tym w finale Julię Borowik 6-0, 6-1. W grze podwójnej, w parze z Martą Dudek (ST Winner Piotrków Trybunalski), Marie doszła do finału, w którym przegrały z Julią Borowik i Aleksandrą Leś 3-6, 2-6. Wyniki legionistki w singlu: I runda: Marie Charlotte Monnier - Hanna Łuko (Come-On Tennis Club Wrocław) 6-1, 6-1 II runda: Marie Charlotte Monnier - Julia Matuszczyk (BKT Advantage Bielsko-Biała) 6-1, 6-1 1/4 finału: Marie Charlotte Monnier - Marta Dudek (Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb.) 6-4, 6-0 1/2 finału: Marie Charlotte Monnier - Wiktoria Nowicka (Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna) 6-2, 6-4 Finał: Marie Charlotte Monnier - Julia Borowik (CCS Chrzanów) 6-0, 6-1 Wyniki legionistki w deblu: 1/4 finału: Marie Charlotte Monnier/Marta Dudek (ST Winner Piotrków Tryb.) - Amelia Nowak/Magdalena Szymczak 6-1, 6-2 1/2 finału: Charlotte Monnier/Dudek - Zuzanna Giżewska/Antonina Snochowska 4-6, 6-4, 10-6 Finał: Charlotte Monnier/Dudek - Julia Borowik/Aleksandra Leś 3-6, 2-6

Cordell Walker - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Brawo!!! Życzę dalszych sukcesów. odpowiedz

