Tenis
Dwa medale Marie Charlotte Monnier w Bytomiu
Tenisistka Legii Warszawa, Marie Charlotte Monnier bardzo dobrze zaprezentowała się podczas turnieju Super Serii do lat 14 w Bytomiu. Legionistka zwyciężyła w singlu, pokonując pięć rywalem, w tym w finale Julię Borowik 6-0, 6-1.
W grze podwójnej, w parze z Martą Dudek (ST Winner Piotrków Trybunalski), Marie doszła do finału, w którym przegrały z Julią Borowik i Aleksandrą Leś 3-6, 2-6.
Wyniki legionistki w singlu:
I runda: Marie Charlotte Monnier - Hanna Łuko (Come-On Tennis Club Wrocław) 6-1, 6-1
II runda: Marie Charlotte Monnier - Julia Matuszczyk (BKT Advantage Bielsko-Biała) 6-1, 6-1
1/4 finału: Marie Charlotte Monnier - Marta Dudek (Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb.) 6-4, 6-0
1/2 finału: Marie Charlotte Monnier - Wiktoria Nowicka (Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna) 6-2, 6-4
Finał: Marie Charlotte Monnier - Julia Borowik (CCS Chrzanów) 6-0, 6-1
Wyniki legionistki w deblu:
1/4 finału: Marie Charlotte Monnier/Marta Dudek (ST Winner Piotrków Tryb.) - Amelia Nowak/Magdalena Szymczak 6-1, 6-2
1/2 finału: Charlotte Monnier/Dudek - Zuzanna Giżewska/Antonina Snochowska 4-6, 6-4, 10-6
Finał: Charlotte Monnier/Dudek - Julia Borowik/Aleksandra Leś 3-6, 2-6
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