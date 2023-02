Na stadionach: Widzew przeprosił za zagazowanie gniazdowego Jagiellonii

W ostatnim tygodniu aura nieco pokrzyżowała plany ligowcom - najpierw nie odbył się piątkowy mecz Wisły Płock z Wartą, a następnie jedno z sobotnich spotkań zostało przerwane na ok. pół godziny z powodu śnieżycy, co z kolei spowodowało opóźnienie meczu w Lubinie. Ze względu na zaległe spotkanie z pierwszej rundy, Lech dwukrotnie mierzył się na przestrzeni paru dni z Miedzią.



Kibice Lecha na własnym stadionie odpalili trochę rac nad sektorówką "Kolejorz". Pirotechniczny pokaz zaprezentowali również legioniści, którzy w komplecie stawili się w Lubinie.



Najlepsza frekwencja była na meczu Pogoni ze Śląskiem, choć wyniki Portowców na własnym stadionie nie idą w parze z zainteresowaniem publiczności. Dobrze na wyjeździe do Łodzi zaprezentowała się Jagiellonia. Białostoczanie zostali potraktowani przez ochronę gazem, za co później przepraszał RTS. "Widzew Łódź chciałby przeprosić za interwencję służb porządkowych, która została zastosowana wobec kibica Jagiellonii prowadzącego doping na sektorze gości. Po dokładnej analizie zdarzenia, klub doszedł do wniosku, że interwencja służb nie była adekwatna do zaistniałej sytuacji. Niewykonanie przez kibica polecenia pracownika ochrony nie usprawiedliwia podjęcia przez służbę środków przymusu bezpośredniego. Mecz przebiegał w spokojnej atmosferze, dlatego przepraszamy za zastosowaną interwencję. Jednocześnie informujemy, że klub wystąpi do operatora stadionu z prośbą o pomoc w montażu podestu, z którego kibice gości będą mogli prowadzić doping" - czytamy w oświadczeniu Widzewa.



Z kolei fani Widzewa pogrozili palcem włodarzom miejskim. Widzewiacy zagrozili, że jeśli urzędnicy miasta nadal będą eskalować konflikt, podejmą dalsze kroki. "Jeśli dalej będziecie nam szkodzić - widzimy się pod Urzędem Miasta Łodzi" - taki transparent wisiał najpierw na trybunie C, a później pod Zegarem.



Fani Lechii na wyjazd do Zabrza otrzymali tylko 250 wejściówek, ale ostatecznie pojechali w nadkomplecie i cała grupa gości weszła na stadion. Ostatnia w tym sezonie. Na stadionie Górnika zamknięty został bowiem sektor gości, ze względu na prace planowane na czwartej trybunie i konieczność wyłączenia drogi ewakuacyjnej.



Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (1000)

Na meczu w Lubinie ponad 8,4 tys. kibiców. Legioniści przyjechali pociągiem specjalnym i wypełnili sektor gości do ostatniego miejsca. W klatce wywiesili 12 flag. Warszawiacy zaprezentowali racowisko w asyście flag na kijach.



Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok (800)

Widzewiacy na meczu wywiesili transparent odnoszący się do sytuacji w miejskim ratuszu - "Jeśli dalej będziecie nam szkodzić - widzimy się pod urzędem miasta Łodzi!". Jagiellonia przyjechała pociągiem specjalnym w 800 osób, wspierana przez Mazura Ełk (20, z flagą). Ochrona potraktowała przyjezdnych gazem, za co parę dni później przeprosił RTS. Białostoczanie machali kilkudziesięcioma flagami na kijach. Zaprezentowali również replikę flagi, która debiutowała na ich meczu z Widzewem 35 lat temu.



Miedź Legnica - Lech Poznań (700)

W środę lechici pojechali na zaległe spotkanie (z sierpnia) do Legnicy. "Kolejorz" zameldował się w 700 osób, wypełniając sektor gości, w którym wywiesili 10 flag. Miedzi wyraźnie mniej w młynie w porównaniu z przyjezdnymi.



Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław (406)

Bardzo dobra frekwencja w Szczecinie - ok. 14 tysięcy kibiców. Portowcy bez oprawy. Wrocławianie przyjechali w 406 osób, z kilkoma flagami.



Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (350)

Słabsza frekwencja w Zabrzu (8,3 tys.) i wyraźnie skromniejszy młyn KSG. Zabrzanie wywiesili transparenty "Wasze przekręty i kłamstwa niszczą nasz klub. Uważajcie na siebie, każdy z nas to wasz wróg" oraz "Masoń, Gogolińska wypier....ć". Lechiści, ze względu na rozpoczęte prace budowlane na czwartej trybunie w Zabrzu, otrzymali tylko 250 biletów. Mimo to postanowili jechać w ciemno w nadkomplecie i ostatecznie cała ich ekipa wyjazdowa (350 os.) bez problemów weszła na sektor. Wraz z nimi Stomil (30) i Śląsk (5). Wywiesili 8 flag.



Lech Poznań - Miedź Legnica (288)

Niewiele ponad 10 tysięcy kibiców pojawiło się na stadionie przy Bułgarskiej. Lechici zaprezentowali racowisko i flagi na kijach nad sektorówką "Kolejorz". Miedź, wspierana przez Promień Żary i BKS Bielsko-Biała, pojawiła się w 288 osób.



Korona Kielce - Cracovia (250)

Na meczu w Kielcach 5,7 tys. kibiców. Cracovia przyjechała w ok. 250 osób, z siedmioma flagami.



Raków Częstochowa - Piast Gliwice (225)

Ponad 5,2 tys. kibiców na trybunach. Fani Rakowa wywiesili transparent "Mandziara won z Lechii". Piast wraz z GKS-em Jastrzębie (54) i BATE Borysów (1) przyjechali do Częstochowy w 225 osób (w tym 8 zakazowiczów) i z czterema flagami. W pierwszej połowie śpiewali nową przyśpiewkę "O mój GieKaeSie".



Wisła Płock - Warta Poznań (11)

Pomimo braku sektora gości, fani Warty pojechali do Płocka, gdzie weszli na stadion dzięki uprzejmości gospodarzy. Warciarzy 11, z jedną flagą. Z powodu złego stanu murawy, mecz został przełożony na inny termin.



Radomiak Radom - Stal Mielec (-)

Na meczu ok. 2,5 tys. kibiców. Debiut zaliczyła replika starej flagi "Radomiak". Niestety, sektor gości nadal pozostaje zamknięty na wniosek policji.





Wyjazd tygodnia: 1000 fanów Legii w Lubinie

