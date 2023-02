Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z Visłą Bydgoszcz

Czwartek, 9 lutego 2023 r. 09:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godzinie 18:00, siatkarze Legii rozegrają I-ligowe spotkanie przed własną publicznością, a ich przeciwnikiem będzie czwarty zespół rozgrywek, walczący o awans do ekstraklasy - BKS Visła Bydgoszcz.



Visła ma na swoim koncie 15 wygranych i zaledwie 5 porażek oraz 42 punkty. Legia z kolei wygrała w tym sezonie sześć spotkań i zdobyła 18 punktów, co przekłada się dopiero na 14. pozycję w ligowej tabeli. W pierwszym meczu obu drużyn w obecnym sezonie, bydgoszczanie zwyciężyli pod koniec października 3-1. W minionym sezonie w meczu na Mokotowie, Legia wygrała po niezwykle zaciętym spotkaniu 3-2, w tym 17-15 w tie-breaku.



W ostatnich dwóch kolejkach nasi siatkarze wywalczyli cztery punkty - najpierw pokonali ostatni zespół w tabeli, SMS Spała 3-0, a w ostatni weekend przegrali dopiero po tie-breaku z MKS-em Będzin. Visła natomiast wygrała trzy ostatnie mecze ligowe - z Avią Świdnik (d, 3-0), KPS-em Siedle (d, 3-0) i Gwardią Wrocław (d, 3-2). Ostatniej porażki doznali 12 stycznia w Białymstoku (2-3, 11-15 w tie-breaku).



Sobotnie spotkanie rozegrane zostanie w hali OSiR Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a. Bilety na mecz w cenie 10 złotych (ulgowe) oraz 20 złotych (normalne) nabywać można w dniu meczu, przy wejściu do hali. Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 11 lutego 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)