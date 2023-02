W niedzielę mecz futsalistów z AZS-em Katowice

Po porażce 3-5 z BSF-em Bochnia, legioniści nadal zajmują ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy, a niezwykle ważne spotkanie w walce o utrzymanie czeka nasz zespół w najbliższą niedzielę, kiedy warszawiacy podejmować będą przedostatni zespół ligi, AZS UŚ Katowice. Zespół z Katowic jest trzecim najsłabszym zespołem ligi pod względem strzelanych bramek - ma na swoim koncie 41 trafień, co daje średnią 2,27 bramki na mecz. Najlepszym strzelcem zespołu AZS-u jest Tomasz Golly, zdobywca dziesięciu bramek. W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym 1 października zeszłego roku, padł remis 2-2. Legioniści już w drugiej minucie spotkania wyszli wówczas na prowadzenie za sprawą Adama Grzyba, ale punkt udało się nam uratować dopiero dzięki trafieniu Davidsona w ostatniej minucie spotkania. Katowiczanie po 18 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie tylko 1 punkt więcej od Legii. Wobec remisowego wyniku pierwszego meczu, niezwykle istotna będzie wygrana, która pozwoli opuścić ostatnie miejsce w tabeli, ale również zapewni legionistom lepszy bilans bezpośrednich spotkań w przypadku ewentualnej równej liczby punktów na koniec rozgrywek. Niedzielne spotkanie w hali przy ul. Gładkiej 18 rozpocznie się o godzinie 14:00. Bilety w cenie 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne) nabywać można na Legiafutsal.abilet.pl. Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny bezpośrednio przed meczem przy Łazienkowskiej z Cracovią. Termin meczu: niedziela, 12 lutego 2023 roku, g. 14:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne)

Hubbard - 1 godzinę temu, *.161.57 mecz decydujący można powiedzieć - o sześć punktów z sąsiadem; potem w następnej kolejce derby z

Wilanowem - dwa wygrane obowiązkowe - jak przegrają to nie mają czego szukać odpowiedz

