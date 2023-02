Koszykówka

Legia w półfinałach MP U-19

Niedziela, 5 lutego 2023 r. 16:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy Profbud Legii Warszawa zapewnili sobie awans do półfinałów Mistrzostw Polski do lat 19. W turnieju ćwierćfinałowym rozegranym na Bemowie, legioniści pokonali w piątek MKS Dąbrowa Górnicza 82-70, a dziś w decydującym spotkaniu zwyciężyli Astorię Bydgoszcz 77-72. W zespole Astorii aż 32 punkty zdobył Jakub Słupnicki.



Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli: Janusz Ratowski 31, Aleksander Kornacki 30, Antoni Siewruk 29 i Kacper Gawroński 28. Trenerem naszego zespołu U-19 jest Maciej Jamrozik, któremu pomaga Łukasz Łoboda.



Turnieje półfinałowe rozegrane zostaną w dniach 18-20 lutego, a turniej finałowy w dniach 30 marca - 3 kwietnia.



03.02.2023, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 82-70 (19-11, 17-17, 26-11, 20-31) MKS Dąbrowa Górnicza

Legia: Janusz Ratowski 21 (1), Aleksander Kornacki 15 (1), Antoni Siewruk 13, Kacper Gawroński 13 (1), Bartosz Kurowski 10 (1), Eryk Gąsiński 6, Kacper Kieliszek 4, Łukasz Mordyński 0, Julian Dąbrowski 0, Wojciech Milewski 0, Tymon Zadara -, Jakub Gomółka -.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



05.02.2023, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 77-72 (23-17, 15-11, 19-16, 20-28) Enea Astoria Bydgoszcz

Legia: Antoni Siewruk 16 (3), Kacper Gawroński 15 (1), Aleksander Kornacki 15 (1), Bartosz Kurowski 13 (3), Janusz Ratowski 10, Eryk Gąsiński 8 (2), Kacper Kieliszek 0, Jakub Gomółka 0, Wojciech Milewski 0, Wojciech Milewski 0, Julian Dąbrowski -, Łukasz Mordyński -, Tymon Zadara -.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Enea Astoria Bydgoszcz 90-59 MKS Dąbrowa Górnicza



Końcowa kolejność:

1. Profbud Legia Warszawa 4

--

2. Enea Astoria Bydgoszcz 3

3. MKS Dąbrowa Górnicza 2