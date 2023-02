10-12.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 10 lutego 2023 r.

W niedzielę przy Łazienkowskiej liczymy na wysoką frekwencję na meczu z Cracovią. Kibice gości przyjadą na stadion autokarami. W sobotę natomiast zachęcamy do dopingowania naszych sekcji. Koszykarze o 17:30 zagrają na Bemowie z Kingiem Szczecin (bilety na ebilet.pl), a siatkarze o 18:00 na Mokotowie zmierzą się z Visłą Bydgoszcz (bilety 10 zł ulgowe i 20 zł normalne do kupienia przy wejściu do hali). W niedzielę o 14:00 swój mecz w hali przy ul. Gładkiej 18 rozegrają nasi futsaliści (bilety na Legiafutsal.abilet.pl).



W dniach 10-12 lutego w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, w których udział weźmie Marek Kania.



Mateusz Łakomy i Wołodymyr Yazykov wezmą udział w międzynarodowych zawodach strzeleckich w Nikozji.



Rozkład jazdy:

11.02 g. 12:00 Legia II - Jagiellonia II Białystok [LTC]

11.02 g. 17:30 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

11.02 g. 18:00 Legia Warszawa - BKS Visła Bydgoszcz [siatka, ul. Niegocińska 2a]

12.02 g. 14:00 Legia Warszawa - AZS UŚ Katowice [futsal, ul. Gładka 18]

12.02 g. 15:00 Górnik Zabrze - Radomiak Radom

12.02 g. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

12.02 g. 18:00 Tur Bielsk Podlaski - Legia II Warszawa [kosz]



Młodzież:



11.02 g. 11:00 Pilica Białobrzegi - Legia U19 [Białobrzegi, ul. 11 Listopada 57]

11.02 g. 13:00 Hertha Berlin 06 - Legia U17 [Berlin]

11.02 g. 14:00 Legia U16 - Banik Ostrava 07 [LTC]

11.02 g. 13:00 Hertha Berlin 08 - Legia U15 [Berlin]

11.02 g. 16:00 Legia U14 - Banik Ostrava 09 [LTC]

11.02 g. 18:00 Legia U10 - Jagiellonia Białystok 13 [LTC]

12.02 g. 11:00 Legia U13 - ŁKS Łódź 2010 [LTC 7]

12.02 g. 12:00 Legia U11 - ŁKS Łódź 2012 [ul. Łazienkowska 3]

12.02 g. 13:00 Legia U12 - ŁKS Łódź 2011 [LTC 7]