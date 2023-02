Wypożyczeni: Spotkanie Kobylaka z Ciepielą

Wypożyczeni Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - od 59. minuty w przegranym 0-1 meczu z Radomiakiem Radom Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Górnikiem Zabrze Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - runda wiosenna II ligi rozpocznie się 25-26 lutego Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu ze Stalą Mielec Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Sampdorią U19 Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - Stal zacznie rundę wiosenną od meczu z Puszczą Niepołomice (11 lutego) Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - Resovia zacznie rundę wiosenną od meczu z Wisłą Kraków (10 lutego) Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - Górnik zacznie rundę wiosenną od meczu z Sandecją Nowy Sącz (10 lutego) Kacper Skibicki (GKS Tychy) - GKS zacznie rundę wiosenną od meczu z ŁKS Łódź (12 lutego)

Tylko Gabriel Kobylak i Bartłomiej Ciepiela wybiegli na murawę z grona wypożyczonych legionistów. Obaj zawodnicy spotkali się na murawie w meczu Radomiak - Stal. Powody do zadowolenia może mieć pierwszy z wymienionych graczy. Nie dość, że Kobylak zachował czyste konto, to jego zespół cieszył się z wygranej. Pomocnik Stali pojawił się na murawie w drugiej części gry. Bez Joela Abu Hanny Lechia zremisowała z Górnikiem Zabrze. Natomiast Jordan Majchrzak nie wziął udziału w spotkaniu z Sampdorią Genua (U-19).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.