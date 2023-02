Przegrana Krajewskiego podczas Grand Prix w Zagrzebiu

Zapaśnik Legii Warszawa, Rafał Krajewski ma za sobą pierwszy start w reprezentacji Polski w roku 2023. Legionista podczas Grand Prix w Zagrzebiu, odpadł niestety w pierwszej rundzie kat. -130 kilogramów. Krajewski przegrał z Finem, Mattim Kuosmanenowem 1-3. Niedługo kolejne starty w drodze do kwalifikacji olimpijskich - w Bułgarii oraz Danii. Pierwsza faza przygotowań zakończy się kwietniowymi Mistrzostwami Europy, które również odbędą się w Zagrzebiu.

