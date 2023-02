Doping legionistów w Lubinie [VIDEO]

Poniedziałek, 6 lutego 2023 r. 18:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Tysiąc kibiców Legii wybrało się w sobotę do Lubina, by wspierać swoją drużynę w ligowym meczu z Zagłębiem. Przez całe spotkanie fani ze stolicy mocno wspierali piłkarzy, a po końcowym gwizdku wszyscy razem świętowali wywalczone trzy punkty. Zapraszamy do oglądania ponad 20-minutowego materiału filmowego z dopingiem.