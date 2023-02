Z obozu rywala

Cracovia przed meczem z Legią. Chcą wrócić na dobrą drogę

Sobota, 11 lutego 2023 r. 12:10 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę legioniści będą chcieli podtrzymać dobrą passę, a ich rywalem będzie Cracovia. Co słychać w obozie rywala po przerwie zimowej?



Wydawało się, że Cracovia ma szansę zostać rewelacją aktualnego sezonu, jednak weryfikacja przyszła bardzo szybko. Po pierwszych trzech kolejkach krakowianie mieli na swoim koncie dziewięć oczek, a dodatkowo nie stracili nawet jednego gola. Następne tygodnie w wykonaniu "Pasów", to był wielki "zjazd". Zespół ze stolicy Małopolski nie zwyciężył w kolejnych czterech spotkaniach. Później forma zespołu Jacka Zielińskiego nieco się ustabilizowała, dzięki czemu rundę jesienną zakończyli na 8. miejscu w tabeli. Rok 2023 rozpoczęli od zwycięstwa z Górnikiem Zabrze 2-0, jednak tydzień później przegrali 1-2 z czerwoną latarnią Ekstraklasy Koroną Kielce. Krakowianie w starciu z kielczanami zaprezentowali się słabo.







Defensywa



Bramki krakowian strzeże Karol Niemczycki, który jest największą gwiazdą zespołu. W tym sezonie czyste konto utrzymał w aż dziewięciokrotnie, a dodatkowo nieraz wyciągał swój zespół z opresji. W zespole trener Zielińskiego ma pewne miejsce między słupkami.



Cracovia to zespół grający trójką obrońców. Liderem tej formacji jest Rumun Virgil Ghiță. Obok niego występują Jakub Jugas oraz jego rodak David Jablonský. To bardzo mocna i pewna trójka stoperów. Przemawia za tym statystyka traconych goli (14). W tym aspekcie od krakowian lepszy jest tylko Raków Częstochowa, który stracił 13 bramek. Na prawym wahadle najczęściej występuje Rumun Cornel Râpă, który pomimo przyzwoitych występów nie strzelił, jak również nie zanotował ani jednej asysty w tym sezonie. Po drugiej stronie boiska często dochodzi do rotacji. Najczęściej w rundzie jesiennej oglądaliśmy tam Michala Sipľak, lecz w meczu z Górnikiem Zabrze i Koroną Kielce od pierwszej minuty na lewym wahadle grał Paweł Jaroszyński (na zdjęciu niżej).







Pomocnicy



Wydawało się, że linia pomocy jest królestwem Japończyka Takuto Oshimy, jednak ten pauzował z Górnikiem za kartki, a w meczu z kielczanami od pierwszej minuty oglądaliśmy 21-letniego Karola Knapa. Wychowanek Karpaty Krosno zdobył bramkę dla krakowian w poniedziałkowym meczu, gdyż wykorzystał jedenastkę. Obok niego w środku pola zagrał nowy nabytek "Pasów", czyli pochodzący z Macedonii Północnej Jani Atanasov. Jest on czterokrotnym reprezentantem swojego kraju, a w sezonie 2021/22 zdobył puchar Chorwacji z Hajdukiem Split. Kluczowym pomocnikiem Cracovii jest Mathias Hebo Rasmussen, ale ten naderwał ścięgno Achillesa i nie zobaczymy już go w tym sezonie.



Ofensywa



Po prawej stronie ataku najczęściej gra Ukrainiec Jewhen Konoplanka, którego przyjście do Cracovii było hitem transferowym. Na razie 86-krotny reprezentant swojego kraju strzelił zaledwie jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Nie popisał się w meczu z Koroną, gdy w zupełnie niegroźnej sytuacji sfaulował swojego rywala, a tym samym sprokurował jedenastkę. Po drugiej stronie ataku trener Zieliński stawia na młodość, a ma w czym wybierać. Michał Rakoczy i Jakub Myszor, czyli 20-latkowie prezentują się z niezłej strony. Pierwszy z nich zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę, za to drugi ma o połowę mniej goli. Na środku ataku najczęściej występuje Fin Benjamin Källman, a jego zmiennikiem jest 23-letni Patryk Makuch. Razem snajperzy zgromadzili siedem trafień.



Przewidywany skład: Niemczycki — Jugas, Jablonský, Ghiță — Râpă, Knap, Atanasov, Jaroszyński — Rakoczy, Källman, Konoplyanka



Nieobecni: Mathias Hebo Rasmussen, Kamil Pestka (kontuzje)







Ostatnie 5...

Pięć ostatnich meczów przy Łazienkowskiej, w których górą były "Pasy":



17-02-2019 - Legia 0-2 Cracovia

17-06-1951 - Legia 2-4 Cracovia

17-09-1950 - Legia 2-3 Cracovia

15-05-1949 - Legia 1-4 Cracovia

07-08-1932 - Legia 0-1 Cracovia



Historia



Oba zespoły rywalizowały ze sobą 86 razy, a Legia górą w tych starciach była 48 razy (56%), za to porażek zanotowała 20 (23%). Remis padał 18-krotnie (21%). Bilans bramkowy to 144 - 95 na korzyść warszawiaków. Jak pokazuje powyższa statystyka, krakowianie ostatni raz przy Łazienkowskiej zwyciężyli blisko cztery lata temu. Żeby znaleźć wcześniejsze zwycięstwo Cracovii nad Legią w Warszawie, trzeba cofnąć się aż o prawie 72 lata. Pierwsze spotkanie obu drużyn w tym sezonie zakończyło się wysokim zwycięstwem podopiecznych trenera Zielińskiego aż 3-0.