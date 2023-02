Nowy zawodnik Legii, silny skrzydłowy Aric Holman miał okazję pokazać swoje umiejętności warszawskiej publiczności już od pierwszych sekund spotkania z Kingiem Szczecin. Goście zaczęli z dużą intensywnością i szybko zyskali kilkupunktowe prowadzenie. Dorobek punktowy Kinga powiększali m.in. Andrzej Mazurczak, Zac Cuthbertson i Bryce Brown. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem szczecinian, 29:20. W ciągu kilku kolejnych minut przyjezdni powiększyli tę przewagę, ale w końcu lepsze momenty gry zanotowała Legia, która szybko zmniejszyła dystans do rywala do stanu 37:41. Ostatnie momenty pierwszej połowy należały do Kinga – zza łuku trafili Brown i Mazurczak i na przerwę podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego schodzili prowadząc 49:41. Tempo gry szczecinian nie spadało także po przerwie – trzecią kwartę „trójką” rozpoczął Mateusz Kostrzewski, a chwilę później punktowali także jego koledzy – Phil Fayne i Andrzej Mazurczak. Gospodarze ponownie byli w sporych tarapatach, bowiem przegrywali już 41:57. Jak się okazało Legia już nie zdołała rzucić się do skutecznego pościgu za świetnie prezentującym się rywalem. Po 30 minutach gry było 73:56, ale goście nie zamierzali na tym poprzestawać. Drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego prowadziła już nawet różnicą 22 punktów, by finalnie triumfować 92:77. W następny weekend podopieczni Wojciecha Kamińskiego zagrają w finałowym turnieju o Puchar Polski w Lublinie. W ćwierćfinale Zieloni Kanonierzy zmierzą się ze Startem Lublin - mecz odbędzie się w czwartek o godz. 20:30. W przypadku awansu półfinał odbędzie się w sobotę, a finał w niedzielę. Na ligowe parkiety Legia powróci 5 marca i zagra wówczas wyjazdowy mecz z Czarnymi Słupsk. PLK: Legia Warszawa 77-92 King Szczecin Kwarty: 20-29, 21-20, 15-24, 21-19 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 30. B. Garrett 22 (2) 0. K. Vinales 16 (1) 6. T. Leslie 11 (2) 35. A. Holman 9 (1) 41. G. Groselle 3 --- 55. Ł. Koszarek 8 (2) 91. D. Wyka 4 11. G. Kamiński 4 31. J. Berzins 0 1. J. Sadowski - 8. B. Didier-Ubraniak - 22. S. Kołakowski - King Szczecin [punkty, (celne za trzy)] 3. A. Mazurczak 20 (2) 10. P. Fayne 16 50. Z. Cuthbertson 15 (1) 21. T. Meier 8 (2) 8. F. Matczak 6 (1) --- 11. B. Brown 15 (3) 31. M. Kostrzewski 12 (2) 9. K. Rosiński 0 13. K. Borowski 0 18. K. Szymański 0 6. A. Wiśniewski - Komisarz: R. Łabędź Sędziowie: D. Zapolski, R. Mordal, M. Koralewski

Jan W. - 38 minut temu, *.chello.pl Były momenty, że Legia nabierała rozpędu, ale na chwilę.

Mazurczak nas rozegrał. odpowiedz

p10 - 48 minut temu, *.orange.pl Kolejny mecz w którym jak Leslie jest odcięty od punktów to przegrywamy . Z Leslim na parkiecie - 21pkt. Grosell też niewidoczny.



Jak sie nie trafia rzutów to się przegrywa. King trafiał sporo rzutów które nie powinny wpaść. A wpadły. Skuteczność za 3pkt prawie 70 % 11 na 17 rzutów. Do tego masa łatwych punktów spod kosza. Po raz kolejny łatwo dajemy się mijać w obronie. Co ciekawe z Berzinsem mimo, że nie zdobył punktów było +1. Z Kamińskim + 3.



Jak się gra nieukładała wdarł się chaos i Vinales zbytnio zaczął brać rzuty z półdystansu, których nie trafiał. Może by się tu wcześniej czas przydał by uspokoić grę i rozrysować akcje na pewne punkty. Tylko u nas nikt nie trafiał za dwa, bo skuteczność ledwie 38 % za 2 pkt. Punkty Vinalessa i Garetta wolnymi nabite. Holman widać, że nie rozumie jeszcze sposobu gry. 4 straty. Ale skoczny to jest i ułożoną ręke ma do rzutu za 3 pkt. Sędziowie też nie ogarniali wydarzeń na parkiecie. Kilka dziwnych gwizdków.



Tak czy siak z taką grą w obronie to Lublin nas ogra w PP. A jesli nawet ogramy Lublin to rewanż w sobotę z Kingiem.

odpowiedz

rerg - 1 godzinę temu, *.orange.pl redakcjo nie widać nowych newsów, tylko trzeba archiwum trzeba włączyć żeby się wyświetliły. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl vinales rzuty za 2 pkt...skutecznosc 3/11 ....leslie nie wiele lepiej. najskuteczniejszy byl dzis koszarek, ale to tez tylko dlsteto ze oddal z 5 rzutow na caly mecz. Samym garettem meczow wygrywac nie bedziemy, tymbardziej ze on wcale nie jest az tak dobrym koszykarzem tylko po prostu wyglada jako tako na tle beznadziejnych kolegow.

Beznadzieja. Gry obronnej tez widac nie bylo. Mam nadzieje ze w pp pokazemy sie z lepszej strony odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl bardzo słaby mecz, i chyba niestety to jest obraz prawdziwej Legii, a nie ten z włocławka. Obstawiam, ze dobre mecze nam sie jeszcze zdarzać bedą, ale tych zlych bedzie wiecej. To nie jest druzyna na top3 ligi ani na final PP. Jesteśmy średniakami. Niestety nie zbudowano drużyny lepszej niż w tamtym sezonie, dlsczego nie wiadomo, transfery chybione. Zarówno te przed ligą, tak samo te obecne. Ani marble ani mccallum( ten chociaz zdobywal punkty) nie spelnili oczekiwan. Ani teraz vinales nie spelnia oczekiwań. Holeman tez nie spelni bo taki kossykarz potrzebuje dobrej gey reszt druzyny zeby odpalic.

Co do samego meczu king nie dał pograć grosellowi faulujac go i odcinajac od gry, wyka to juz nie ten poziom, w dodatku wiekssosc sesonu nie gral wiec nie zacznie rzucac nagle po 15 pkt na mecz.

Nikt u nas nie rzuca 20 pkt na mecz na papierze i na parkiecie tez to widac. Brakuje lidera. Dzis w jego role probowal wejsc garett ale jego usilne rzuty w koncowce zeby dobić te 20 zdobytych punktow tez smutno wygladaly. Nie ma druzyny, nie ma lidera, nie ma nic. W zasadzie zaluje odejscia mccalluma, vinales go raczej nie zastapi. Obczaje zaraz indywidualne statystyki koszykarzy ale kasdy widzial ze po peostu rzucamy nieskutecznie. Szczegolnie za 2 pkt. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Formuła współpracy z trenerem chyba została już wyczerpana... dziękuję.. dosyć upokorzeń w lidze i w Europie w tym sezonie... odpowiedz

