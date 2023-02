Legia Warszawa 1-3 AZS UŚ Katowice. Coraz bliżej spadku

Już w pierwszej akcji uderzeniem z dystansu próbował zaskoczyć bramkarza Mariusz Milewski. W 4. minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Knajdrowski, ale piłka wyszła na rzut rożny po wybiciu. Kolejne minuty przyniosły kilka sytuacji po stronie gości, jednak zawodnicy z Katowic pudłowali. W 8. minucie Milewski huknął z rzutu wolnego, a z dużymi problemami piłkę nad bramką przeniósł bramkarz. Po chwili strzelał Knajdrowski, a po nim jeszcze raz Milewski chciał z dystansu zaskoczyć bramkarza. I tym razem Ukrainiec spisał się bardzo dobrze. W 11. minucie ładną akcję przeprowadzili legioniści, jednak Davidson Silva wykończył ją niecelnym strzałem. Chwilę później piłkę z linii bramkowej wybił Dominik Wilk. Minutę później strzelał na bramkę golkiper Legii, Tomasz Warszawski, ale Kozłow obronił. W 13. minucie najlepszą okazję w tej części gry zmarnował Rui Pinto, który otrzymał doskonałe podanie od Silvy. W tej sytuacji mocno musiał się wykazać bramkarz z Katowic, ale udało mu się obronić. Legioniści znacznie przeważali w pierwszej połowie, ale nie potrafili tego udokumentować choćby jedną bramką. W 17. minucie z dystansu uderzał Andre Luiz, ale i tym razem niecelnie. Jeszcze przed przerwą gospodarze mieli kolejną okazję, ale ponownie dobrze spisał się bramkarz. Tuż po wznowieniu bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Andre Luiz. W 24. minucie dobrze uderzył Jonczyk, ale równie dobrze interweniował Tomasz Warszawski. Minutę później doskonałą okazję zmarnował całkowicie niekryty Matheus Lemes. W okolicach 30. minuty legioniści mieli kilka dobrych sytuacji, ale nie byli w stanie ich wykończyć. Wciąż na tablicy mieliśmy wynik 1-0, co zapowiadało nerwową końcówkę. W 16. minucie legioniści dobrze przejęli piłkę, Davidson Silva trafił tylko w bramkarza. W odpowiedzi z akcją wyszli goście, którą skutecznie wykończył Dominik Wilk. Na niespełna 3 minuty przed końcem gospodarze popełnili piąte przewinienie. W 39. minucie Katowice wyszły z kontrą po kolejnej stracie Legii, ale w ostatniej chwili z interwencją zdążył Milewski. Grający trener powinien zdobyć bramkę chwilę później, jednak spudłował. 40 sekund przed końcem Knajdrowski sfaulował przeciwnika w ataku, co skutkowało przedłużonym rzutem karnym i golem dla gości. W odpowiedzi próbował Warszawski, ale trafił w kolegę z drużyny. 4 sekundy przed końcem Katowice zdobyły trzecią bramkę, ponownie skutecznie egzekwując przedłużony rzut karny. Legia Warszawa 1-3 (0-0) AZS UŚ Katowice 1-0 - 20:34 Andre Luiz 1-1 - 35:19 Dominik Wilk 1-2 - 39:16 Matheus Lemes 1-3 - 39:56 Roman Wachuła Legia: 16. Tomasz Warszawski, 19. Adam Grzyb, 15. Radosław Marcinkowski, 81. Mariusz Milewski, 20. Michał Knajdrowski rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 12. Rui Pinto, 14. Krzysztof Jarosz, 5. Sergio Monteiro, 7. Andre Luiz, 9. Paweł Tarnowski, 97. Davidson Silva AZS UŚ Katowice: 31. Jewhenij Kozłow, 4. Tomasz Golly, 80. Marcin Jastrzembski, 13. Roman Wachuła, 93. Krzysztof Piskorz rezerwa: 1. Paweł Grzywa, 8. Adam Jonczyk, 20. Dominik Wilk, 22. Tomasz Gąsior, 33. Matheus Lemes, 77. Patryk Widuch, 92. Serhij Łapa żółte kartki: Davidson Silva, Radosław Marcinkowski, Sergio Monteiro - Matheus Lemes

W meczu 20. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa, mimo znacznej przewagi, przegrała z zespołem AZS UŚ Katowice 1-3, dwie bramki tracąc w ostatniej minucie spotkania. Do przerwy było 0-0. Kolejne spotkanie rozegrają 18 lutego o godzinie 16:00 z AZS UW Wilanów.

Younger - 5 minut temu, *.aster.pl mecz o sześć punktów - przegrany z sąsiadami - gdzie szukać punktów odpowiedz

ops2 - 17 minut temu, *.plus.pl Nie będzie futsalu w Warszawie ..... a jeśli już to uczcie się od AZS-u. Skoro grający trener jest najlepszym i najpewniejszym graczem naszej drużyny to niestety jej miejsce jest co najwyżej w 1 lidze :( odpowiedz

Younger - 4 minuty temu, *.aster.pl @ops2:

AZS się jakoś ogarnął - też nie błyszczy ale jest na kreską odpowiedz

Robin(L) - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Banda dziadów bez ambicji umiejętności.

Won z tego klubu ośmieszacie się tylko

Trenerze Milewski dosyć wstydu nie nadajesz się Pan na to miejsce !!!!!!

Prezes zamierza coś z tym zrobić???

Jak nie do niech razem ze sztabem szkoleniowym się spakuje i odejdzie.!!!!! odpowiedz

Dxcgg - 17 minut temu, *.centertel.pl @Robin(L) : przyjdź dziś do sklepu Żyleta i mu to powiedz prosto w oczy fanatyku. odpowiedz

