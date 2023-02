Zmniejszona pula biletów na sektor gości w Zabrzu

W pierwszy weekend marca Legię czeka wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Niestety, działacze Górnika w rundzie rewanżowej sezonu 2022/23 znacznie zmniejszyli pulę biletów dla kibiców gości. Dotychczas na większości wyjazdów legionistów do Zabrza w sektorze gości zasiadało ponad 1100 osób. Tym razem Górnik przekazuje przyjezdnym pulę... 250 wejściówek. Oficjalnie powodem takiego stanu rzeczy jest rozpoczęcie prac budowlanych na czwartej trybunie zabrzańskiego stadionu.

Hm - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Lechia tez dostala tylko 250 i gornik ostrzegal ze tylko tylu wejdzie a jednak weszlo wiecej. odpowiedz

krab - 7 minut temu, *.106.67 @Hm:



weszli ale z dużymi problemami... odpowiedz

Wyrwikufel - 42 minuty temu, *.netfala.pl Jak Legia przyjeżdża to zaraz sektor jest zmniejszony o 80%. Hanysy obsrani, poruszenie w górniczej wiosce. Jagiellonia bis. Proponuję w ogóle nie jechać, a hanysów nie wpuścić na następny mecz u nas.



Z drugiej strony choć w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią jechać trzeba! odpowiedz

forever young - 8 minut temu, *.com.pl @Wyrwikufel: lecz się odpowiedz

OMG - 1 godzinę temu, *.106.67 w czym przeszkadza, sektor gości przy budowie 4tej trybuny?



Co za dzbany odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jakie prace, jakie budowlane? Tam dopiero co przetarg ogłosili. I chyba nie na budowę, ino na prace projektowe. odpowiedz

Pełne stadiony tylko na LEGIE - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jaka patole co to jest 250 miejsc,co oni będą pracować w trakcie meczu

górnik żebrze,gówno w biedrze odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.sky.com Jak to jest mozliwe ze nie zrobiono tego w czasie przerwy mundialowo-noworocznej? Przecież to kilka miesiecy było! Legia w tydzień jest w stanie wymienić murawę a tam nie wiedzieli ze coś trzeba naprawić? Zobaczycie ze prace remontowe zakończą się po zakończeniu meczu Legii,buraki się boją ze ich dopingiem znowu rozje...my odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Siwy: Wybudować cała trybunę w 2 miesiące? To powiem Ci, że masz fantazję. To nie remont kibla, tylko rozpoczynają budowę ostatniej 4 trybuny i dlatego ograniczają liczbę wejściówek dla kibiców gości ponieważ ta trybuna będzie przylegać do sektora w którym zasiadają kibice gości odpowiedz

M3 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Tomek: Ty chyba wczoraj się urodziłeś chłopie. Takie akcje w ekstraklasie to codzienność, zwłaszcza jak ma przyjechać wielka Legia. odpowiedz

eustachy - 1 godzinę temu, *.digi.pl @Siwy: Zmniejszona pula obowiązuje na całą rundę wiosenną, a nie jeden mecz. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @M3: Poczytaj sobie kiedy remont się zaczyna i kiedy jest jego planowane zakończenie, to będziesz wiedział czy tylko Legia będzie miała zmniejszoną liczbę biletów, czy jednak będzie to dotyczyło wszystkich ekip. Albo nie czytaj, bo Ty jesteś pewnie z tych kumatych co wszystko wiedzą najlepiej... odpowiedz

