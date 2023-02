Koszykówka

PP: Start Lublin 87-86 Legia Warszawa

Czwartek, 16 lutego 2023 r. 22:36 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W ćwierćfinałowym meczu koszykarskiego Pucharu Polski Legia Warszawa przegrała 86-87 ze Startem Lublin i odpadła z turnieju finałowego, który rozgrywany jest w Lublinie.



Najbardziej wyrównana była pierwsza kwarta, która zakończyła się dwupunktowym prowadzeniem zespołu z Lublina. W kolejnych dwóch odsłonach podopieczni Wojciecha Kamińskiego tracili dystans do gospodarzy turnieju finałowego i przez ostatnią odsłoną przegrywali 54-66. Dwie minuty przed końcową syreną legioniści doprowadzili do remisu 78-78, chwilę później gospodarze prowadzili ponownie 4 punktami, ale siedem sekund przed końcem Vinales rzutem za trzy doprowadził do remisu 86-86. Niestety decydujący cios w ostatniej sekundzie z rzutów wolnych zadał Start i to on awansował do półfinału, w którym zmierzy się ze Spójnią Stargard.









Kwarty: 17-15, 25-20, 24-19, 21-32



Start Lublin [punkty, (celne za trzy)]

2. C. Melvin 18 (4)

10. G. Devoe 17

15. K. Cavars 17

11. D. Smith 13

3. M. Dziemba 6 (2)

---

7. B. Pelczar 6 (2)

1. T. Barnies 5 (1)

21. M. Krasuski 3

19. R. Szymański 2

9. N. Ziółko -

12. S. Walda -

17. W. Kępka -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

9. K. Vinales 33 (5)

6. T. Leslie 16

30. B. Gararett 11 (1)

35. A. Holman 11 (2)

41. G. Groselle 6

---

31. J. Berzins 3 (1)

55. Ł. Koszarek 2

11. G. Kamiński 2

91. D. Wyka 2

1. J. Sadowski -

8. B. Didier-Urbaniak -

14. G. Kulka -



Komisarz: Z. Szpilewski

Sędziowie: T. Trawicki, Ł. Jankowski, B. Kucharski



