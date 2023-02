Josue i Wszołek w jedenastce 19. kolejki

Obaj zawodnicy świetnie współpracowali ze sobą, to ich akcja pozwoliła na otworzenie wyniku. Portugalczyk rządził w środku pola i swój występ okrasił dwiema asystami. Polak natomiast odblokował się strzelecko, pokazał kilka dobrych rajdów oraz był skuteczny w defensywie. Jedenastka 19. kolejki: Rafał Leszczyński (Śląsk Wrocław) - Dominick Zator (Korona Kielce), Raphael Rossi (Radomiak Radom), Filip Dagerstal (Lech Poznań), Piotr Malarczyk (Korona Kielce), Patryk Kun (Raków Częstochowa) - Bartłomiej Pawłowski (Widzew Łódź), Josue (Legia Warszawa), John Yeboah (Śląsk Wrocław), Paweł Wszołek (Legia Warszawa) - Erik Exposito (Śląsk Wrocław)

W sobotę Legia Warszawa zwyciężyła 2-1 w ramach 19. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Po tym meczu dwóch zawodników stołecznej drużyny trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnieni zostali Josue i Paweł Wszołek . Dla kapitana Legii jest to drugie takie wyróżnienie z rzędu i piąte w całym sezonie, a dla wahadłowego trzecie.

LegiaFans - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo panowie częściej prosimy (L) odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.orange.pl Wszolek jak najbardziej a Josue czy zasluzyl z przebiegu meczu !! odpowiedz

Ty parówo - 57 minut temu, *.telnaptelecom.pl @SF: dwoma asystami, dzbanie? odpowiedz

