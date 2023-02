U-16, U13: Powołania dla legionistów

Wtorek, 7 lutego 2023 r. 11:35 Redakcja, źródło: 90minut.pl / własne

Ogłoszono listę zawodników powołanych do reprezentacji Polski U-16 (rocznik 2007) na dwa zgrupowania, które w dniach 15-17 i 17-19 lutego odbędą się w Siedlcach. Na pierwsze zgrupowanie pojedzie dwóch zawodników Legii Warszawa, Kacper Potulski i Jan Leszczyński, natomiast na drugie aż czterech: Jakub Adkonis, Michał Bobier, Stanisław Gieroba i Antoni Klukowski.



Z kolei 2 legionistów z rocznika 2010 dostało powołania na IV turnus Zimowej Akademii Młodych Orłów w Wałbrzychu. Są to: Aleksander Badowski i Igor Lechecki, którzy zastąpili kontuzjowanych kolegów z drużyny. Powołani pierwotnie legioniści Franciszek Stępniewski i Jan Szybicki ze względu na niedawne urazy nie mogli do Wałbrzycha pojechać. Na liście zaproszonych znalazło się 40 zawodników reprezentujących 30 klubów.



Kadra U16 na pierwsze zgrupowanie:

Michael Izunwanne (FK Austria Wiedeń, Austria), Nicolas Michalski (Blackburn Rovers FC, Anglia), Natan Cichy (Bologna FC, Włochy), Mateusz Tabisz (Cracovia), Michał Wachowicz (Górnik Łęczna), Dawid Mazurek (Górnik Zabrze), Dominik Sarapata (Górnik Zabrze), Maciej Kuczyński (Jagiellonia Białystok), Michał Reterski (Jagiellonia Białystok), Mateusz Pruchniewski (Lech Poznań), Filip Tokar (Lech Poznań), Kacper Wołowiec (Lech Poznań), Jan Leszczyński (Legia Warszawa), Kacper Potulski (Legia Warszawa), Bartosz Kosiorek (Leicester City FC, Anglia), Mikołaj Molendowski (Radomiak Radom), Filip Kaczmarek (AC Sparta Praga, Czechy), Kamil Bartkowiak (Stal Rzeszów), Patryk Mazur (Stal Rzeszów), Kacper Plichta (Stal Rzeszów), Krzysztof Fałowski (Śląsk Wrocław), Hubert Śliczniak (Śląsk Wrocław), Filip Baniowski (Wisła Kraków), Kamil Nowogoński (Zagłębie Lubin), Cyprian Popielec (Zagłębie Lubin)



Kadra U16 na drugie zgrupowanie:

Dawid Bembnista (FASE Szczecin), Mariusz Janota (Górnik Zabrze), Mateusz Jeleń (Górnik Zabrze), Bartosz Kriegler (Górnik Zabrze), Dawid Szwiec (Górnik Zabrze), Denis Husser (Hannover 96, Niemcy), Kornel Miściur (Hull City AFC, Anglia), Anthony Ikwuka (Hutnik Kraków), Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok), Olaf Pankiewicz (Jagiellonia Białystok), Aleksander Cerek (Korona Kielce), Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań), Damian Sokołowski (Lech Poznań), Jakub Adkonis (Legia Warszawa), Michał Bobier (Legia Warszawa), Stanisław Gieroba (Legia Warszawa), Antoni Klukowski (Legia Warszawa), Jakub Kaczemba (Miedź Legnica), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Adam Borkowski (Polonia Warszawa), Matias Pruszko (Royal Charleroi SC, Belgia), Michał Synoś (Stal Rzeszów), Filip Wasilewski (Wexford FC, Irlandia), Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin), Kacper Szulc (Zagłębie Lubin)