20. kolejka Ekstraklasy. Piątek bez bramek

Siwy - 1 godzinę temu, *.138.124 Damy radę i zostanie tylko 5 punktów Legia Mistrz ???? odpowiedz

Laki - 2 godziny temu, *.mm.pl Papsiun się z Papsiunił buhahaha odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl Kolejny klub po nas, ktory na wiosne zaczyna czlapanie do mistrzostwa. Taki urok naszej ligi, ze jak nie ma blisko rywala to liderzy zaczynaja grac na stojaco, heh. Swoja droga ciekawe jak ten Rakow sie rozwinie jak nie bedzie zarabial na pilkarzach bo nie ma na kim grajac samymi obcokrajowcami w okolicach 30, jak Papszun odejdzie, a ciagle sie na to zanosi i jak nadal nie beda zarabiac na dniach meczowych. odpowiedz

Tommy83 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Widać ze pzpn już wybrał mistrza jak w zeszłym sezonie Lecha bo piłkarze Rakowa byli w dzisiejszym meczu niedotykalni, każda walka piłkarzy Stali to bylo przewinienie odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Trzeba wygrać z Cracovią. Raków zgubił punkty odpowiedz

Damian - 3 godziny temu, *.skybroadband.com Mielec zagrał pod nas :D odpowiedz

