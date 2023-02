20. kolejka Ekstraklasy. Raków znów zgubił punkty

Niedziela, 12 lutego 2023 r. 11:42 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

Trwa 20. kolejka Ekstraklasy. Kolejne punkty stracił Raków, który tylko zremisował ze Stalą Mielec, choć był wyraźnie lepszy. Także w piątek Lechia zremisowała bezbramkowo Widzewem. W sobotę Korona pojedzie do Wrocławia, Lech do Płocka, a Pogoń do Białegostoku. Ciekawie zapowiada się niedzielne spotkanie pomiędzy Legią i aktualnie 8. w tabeli Cracovią. Jesienią krakowski zespół wygrał u siebie 3-0. Kolejkę zakończy mecz Warty z ostatnią w tabeli Miedzią.









20. kolejka:



Niedziela 12.02.

godz. 12:30 Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (C+ Sport)

1 2.6 X 3.2 2 3

godz. 15:00 Górnik Zabrze - Radomiak Radom (C+ Sport)

1 2.1 X 3.4 2 3.85

godz. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia (C+)

1 1.9 X 3.5 2 4.55



Poniedziałek 13.02.

godz. 19:00 Warta Poznań - Miedź Legnica (C+ Sport)

1 1.97 X 3.35 2 4.35



Raków Częstochowa 0-0 Stal Mielec



Raków po raz kolejny stracił punkty po nijakiej grze. Zespół Marka Papszuna słabo zaczął wiosnę, łato można wysnuć wniosek, że "Medaliki" zaczęły męczyć się grą w piłkę. Adam Majewski widząc to, agresywnie ustawił swoją drużynę. Raków jak to Raków oddał piłkę i zaczął grę niskim pressingiem, co poskutkowało świetną akcją mielczan, Mak znalazł nie krytego Hinokio, który niskim strzałem przy słupku wykończył akcję. Bramka nie została jednak uznana, ponieważ Mak odbierając piłkę nieprzepisowo pchał Svarnasa. W 67. minucie Raków również strzelił nieuznaną bramkę. Ivi Lopez strzelił z rzutu wolnego prosto w światło bramki, zdezorientowany golkiper nie ruszył się do piłki, sęk w tym, że stojący na spalony Svarnas absorbował uwagę Mrozka, przez co Daniel Stefański po konsultacji z VARem anulował gola. "Medaliki" do końca pozostały w ataku, ale szczelna defensywa Stali na czele z Piotrem Wlazło uniemożliwiła zdobycie trzech punktów dla RKSu. Na plus z tego spotkania wyszli:

- Koki Hinokio – Japończyk bardzo dobrze pokazywał się do piłki i często kreował akcję FKSu. Udany debiut w Stali.

- Piotr Wlazło - 33. Latek pokazywał się ze świetnej strony w defensywie jak i w rozegraniu piłki od tyłu. Po raz kolejny pomógł swojej drużynie.



Lechia Gdańsk 0-0 Widzew Łódź



Drugim piątkowym meczem, było starcie Lechii z Widzewem. Wiemy o tym, że Lechia lubi kopać się po czole, a zespół z Łodzi nie słynie ze skuteczności. Od początku to Widzew prowadził grę, Lechia została na swojej połowie. Już w 11. minucie Widzew mógł otworzyć wynik, ale Milos źle trafił w piłkę co poskutkowało interwencją Tobbersa. W drugim kwadransie lepiej zaczęli lechiści, ale na próżno szukać składnych akcji. W drugiej połowie posiadanie piłki było równe, ale RTS stworzył prawie dwa razy więcej akcji. Nic to nie dało, bo Widzewowi nie dane było zdobyć breamkę i do Łodzi zawożą jeden punkt. Z dobrej stronie pokazał się:

- Dusan Kuciak – golkiper często ratował gdański zespół, świadczy o tym sytuacja z końcówki, kiedy to obronił sytuacje sam na sam.



Śląsk Wrocław 1-1 Korona Kielce

Mecz Korony ze Śląskiem był spotkaniem klubów walczących o utrzymanie. Co mogło wyjść z tej "wybuchowej" mieszanki? W pierwszej połowie mieliśmy totalne nudy. Na szczęście w drugiej części było trochę lepiej, a nawet zobaczyliśmy bramki, co nie było tak oczywiste, po piątkowych meczach. W 68. minucie Śląsk zbudowali dobrą akcję i po centrze Verdascy, John Yeboah strzałem z półobrotu otworzył wynik. W końcówce Jakub Łukowski miał okazję na wyrównanie z rzutu karnego co uczynił z wielkim spokojem i była to jego trzecia bramka z jedenastki. Po bardzo wyrównanym meczu “Scyzoryki” zremisowały ze Śląskiem. Warto odnotować fakt, że Jakub Łukowski może się bić o koronę króla strzelców, będzie to tym bardziej ciekawe, że o ten tytuł powalczy gracz potencjalnego spadkowicza.



Wisła Płock 0-1 Lech Poznań

Spotkanie Wisła z Lechem było z kategorii: “mecz kolejki”. Lech zaczął od początku dobrze, a “Nafciarze” mieli plan grać z kontry. Lechici szybko otworzyli wynik, bo w 20. minucie Radosław Murawski przejął piłkę na przedpolu i oddał kapitalny strzał, który zamienił się na bramkę. Wisła Płock odpowiedziała na to pięcioma kontrami, którcyh nie wykorzystała. W drugiej połowie Lech zaczął rozdawać prezenty w formie potencjalnych akcji bramkowych Wolski przechwycił podanie Salamona i niemalże wyszedł sam na sam, a to Czerwiński wycofał piłkę tak, że Kolar mógł wyrównać. "Kolejorz" stwarzał sobie problemy na własne życzenie, napędzając rywali i wprowadzając nerwowość we własne szeregi. Wracały koszmary z poprzednich spotkań. Wisła Płock nie była dłużna swojemu rywalowi i również dał prezent rywalowi i w 70. minucie Jakub Rzeźniczak brutalnie sfaulował Czerwińskiego, w konsekwencji czego dostał czerwoną kartkę. Kibice Lecha mogą dobrze myśleć o meczu z Bodo/Glimt, który odbędzie się 16. lutego. Zespół z Poznania jest jedyną drużyną w lidze, która nie przegrała na wyjeździe.



Jagiellonia Białystok 2-0 Pogoń Szczecin

Jagiellonia sprawiła niespodziankę, bo tak trzeba nazwać wygraną z Pogonią. Od początku to “Portowcy” dominowali, a Jaga co jakiś czas wyprowadzała kontrataki. Zespół ze Szczecina miał trzy fantastyczne okazje w pierwszej połowie, jedną z nich było uderzenie w poprzeczkę Kamila Grosickiego. Na początku drugiej połowy Tomasz Kupisz strącił piłkę po świetnej wrzutce Wdowika, co poskutkowało pierwszą bramką. Pogoń nie pogodziła się ze stratą bramki i dalej atakowała, ale nic z tego, 20. minut później "Jaga" strzeliła na 2-0, Jesus Imaz oddał ekwilibrystyczny strzał z kolana, który bardziej można zaliczyć do przypadkowych niż zaplanowanych. Mimo tego, że Pogoń stworzyła prawie trzy razy więcej sytuacji bramkowych to Jagiellonia zgarnęła trzy oczka.



