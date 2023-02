Zieliński: Musimy zneutralizować atuty Josue

Piątek, 10 lutego 2023 r. 14:13 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Musimy zagrać zdecydowanie konsekwentniej i lepiej w defensywie, bo to zawsze była nasza mocna strona, a w Kielcach się posypała. Ogólnie w Kielcach zagraliśmy słabo jako zespół. Wszyscy zawodnicy muszą zagrać na zdecydowanie lepszym poziomie. Tylko 110% od każdego z piłkarzy da nam korzystny wynik. Nie jedziemy na Legię ze spuszczonymi głowami, ale musimy zagrać lepszy mecz. To kwestia powtarzalności, kompaktowości w ustawieniu, to musi być na lepszym poziomie niż w Kielcach - mówi przed niedzielnym meczem z Legią Warszawa trener Cracovii, Jacek Zieliński.



- Zdajemy sobie sprawę, że Josue jest w dobrej dyspozycji. Jeśli da mu się miejsce, przestrzeń, jeśli on nie czuje presji, to potrafi zrobić z piłką cuda. Nie ukrywam, że to zawodnik, który obecnie ciągnie Legię, ale mamy na to swój plan. Chcemy zatrzymać Legię, ale to wiąże się z tym, żeby zneutralizować atuty Josue. Przy stałych fragmentach jest to bardzo trudne, można powiedzieć, że niemożliwe, ale to oznacza tylko, że nie możemy doprowadzać do stałych fragmentów.



- Oczywiście, możemy sobie wspomnieć na odprawie jesienny mecz, który wygraliśmy 3-0, ale teraz jest inna Legia i też inna Cracovia. Z tamtego naszego składu nie ma już połowy zespołu. To jednak pozytyw, który pokazuje, że z Legią można grać i wygrywać. To kwestia realizacji w 100% założeń przedmeczowych.



- Analizowaliśmy nasz mecz w Kielcach (przegrany 1-2), powiedzieliśmy co było złe, co można zrobić lepiej i dlaczego pewne rzeczy nie zostały zrealizowane. Wierzę, że podobne spotkanie już się nie powtórzy.