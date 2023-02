Trener przed meczem

Runjaić: Ten mecz będzie dla nas ciężki

Piątek, 10 lutego 2023 r. 15:12 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Zagraliśmy dwa bardzo dobre mecze, strzelaliśmy widowiskowe bramki. Z mojego punktu widzenia zrealizowaliśmy to, co sobie założyliśmy. Co ważne, wychodziły nam rzeczy trudne – gra kombinacyjna, seria trafnych podań i bramki z akcji, a także rzeczy z pozoru łatwe, jak utrzymanie koncentracji przez 90 minut. Mieliśmy z tym trudności. Nie chcę odmawiać niczego naszym poprzednim rywalom, ale nie możemy obie pozwolić na to, by prostymi bramkami stracić przewagę. Musimy nad tym popracować - mówi przed meczem z Cracovią Kosta Runjaić.









- Do każdego meczu podchodzimy z nastawieniem, by go wygrać, nic się w tej materii nie zmieniło przed niedzielnym spotkaniem. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu jesteśmy w pewnym procesie. Z biegiem czasu pewne schematy będą lepiej rozwiązywane na boisku. Na pewno poprawimy się, będziemy groźni dla przeciwnika i stabilniejsi. Pamiętajmy, że w jednej kwestii mamy utrudnioną sytuację, ponieważ nasze ofensywne usposobienie gry sprawia, że rywale mają więcej przestrzeni, szanse na kontry i po prostu łatwiej. To wyzwanie da mnie, sztabu i drużyny, aby starać się zminimalizować straty, które z tego względu mogą powstać. Jestem w tej kwestii cierpliwy, ponieważ widzę z jaką sumiennością i zaangażowaniem prezentują się zawodnicy. To nastawienie jest prawidłowe, dlatego z poprzednich meczów wyszliśmy z dużą wiarą w siebie.



- Mi również wydawało się, że w meczu z Górnikiem Cracovia grała lepiej niż z Koroną, ale w obu spotkaniach byli groźni, szczególnie w przechodzeniu z obrony do ataku. Przypomnijmy jak wyglądał początek sezonu w ich wykonaniu, dużo wygrywali, strzelali wiele goli, zaaplikowali nam pierwszą porażkę w sezonie. Jeżeli pozwolimy sobie na odrobinę rozkojarzenia, to może się to dla nas źle skończyć. Pamiętajmy, że jest to jedna z niewielu drużyn, które potrafiły pokonać Raków, a także zremisować z Lechem czy Pogonią. Ten mecz będzie dla nas ciężki. Potrzebują stosunkowo niewiele posiadania piłki, by wyprowadzić ataki, są świetni w obronie i są w czołówce wykorzystywania stałych fragmentów gry. Będzie to swego rodzaju starcie przeciwieństw - z jednej strony ofensywa, z drugiej obrona. Jeżeli przez 90 minut będziemy wykonywać założenia, to ten mecz ułoży się dla nas dobrze, ale nie zapominajmy o sile przeciwnika i o tym, że potrafi być groźny.



- Z pewnością płyta boiska będzie w lepszym stanie. Klub poczynił wszelkie starania, by zapewnić nam lepsze warunki do gry. Jestem bardzo wdzięczny za to. Szczególnie, że udało się to w takiej porze roku. Do niedzieli nie będziemy mogli zbadać tej murawy, ale jestem pozytywnie nastawiony i przekonany, że wszystko dobrze pójdzie. Murawa to swego rodzaju fundament naszej pracy i płaszczyzna do osiągania sukcesów. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z jej wymiany i mamy nadzieję, że piłka będzie dobrze chodzić miedzy naszymi piłkarzami i pokażemy się z bardziej widowiskowej strony. Nastawiamy się tylko pozytywnie. W tym miejscu wielkie podziękowania w imieniu całej drużyny dla ekipy greenkeeperów, którzy pracowali dniami i nocami, by postawić murawę na nogi i by była ona gotowa na niedziele. Jestem im za to ogromnie wdzięczny.



- Nie ma zmian w składzie oprócz powrotu Bartosza Kapustki. Carlitos wznowił treningi indywidualne i przechodzi rehabilitację. Patrzymy optymistycznie i może będzie dostępny na mecz z Piastem.



- Dobre występy Filipa Rejczyka i Igora Strzałka w młodzieżowych reprezentacjach to są bardzo pomyślne i radosne wieści. Cieszymy się, że obraliśmy dobrą drogę względem tych zawodników. Muszą dalej podążać tą drogą, by zrealizować postawione przed nimi cele.



- Przede wszystkim w niedzielę mamy ciężki mecz i na tym się skupiamy. Nie na transferach. Zostały dwa tygodnie do zamknięcia okienka i zobaczymy czy jakieś ruchy zostaną poczynione.