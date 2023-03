Koszykówka

Nabór do Akademii Koszykarskiej Legii (2008-09)

Wtorek, 7 marca 2023 r. 12:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 19 marca o godz. 14:00 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie odbędzie się trening naborowy do Akademii Koszykówki Legii Warszawa. Zieloni Kanonierzy poszukują zdolnych chłopców z roczników 2008 i 2009.



Trening naborowy przeprowadzą trenerzy Tomasz Wakulski i Maciej Jankowski, którzy w trwającym sezonie prowadzą zespół juniorów Profbud Legii Warszawa - drużynę notującą imponująca serię szesnastu meczów bez porażki w rozgrywkach U17 strefy mazowieckiej. Legioniści notują ciągłe postępy w swojej grze, a jeden z nich - Julian Dąbrowski w grudniu minionego roku zagrał w reprezentacji Polski podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich.



Zapraszamy zdolnych, młodych ambitnych chłopców, którzy chcą poprawić swoje umiejętności, ciężko i sumiennie pracować nad sobą, by każdego dnia robić postęp w naszej Akademii. Tym razem na treningu naborowym czekamy na chłopców z roczników 2008 i 2009 - tych, którzy wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną naukę w szkole średniej. Zachęcamy do wysłania zgłoszenia i uczestnictwa w zajęciach naborowych do Akademii Koszykówki Legii Warszawa.



Kogo szukamy: chłopcy z roczników 2008 i 2009 (Ci którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkole średniej)

Kiedy: niedziela, 19 marca, godz. 14:00

Gdzie: hala OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, Warszawa