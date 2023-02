Wyniki legionistów w Pucharze Hiszpanii w kl. Optimist

W ostatnich dniach u wybrzeży Cartageny odbyły się żeglarskie zawody Pucharu Hiszpanii w klasie Optimist, w których startowali zawodnicy Legii. Stanisław Ługowski ukończył rywalizację na miejscu piątym, Antoni Brzozowski był ósmy. Pola Wdowiak prowadziła aż do ostatniego wyścigu, w którym legionistka zaliczyła falstart, przez co ukończyła zawody na 19. pozycji.

