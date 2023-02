VfL Wolfsburg interesuje się Tobiaszem

Według ustaleń Interii, na celowniku VfL Wolfsburg znalazł się bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz . Według doniesień portalu, nie jest to tylko wstępne zainteresowanie, a wręcz przeciwnie - Niemcy obserwują golkipera od kilku miesięcy. Na stadionie Zagłębia Lubin podczas meczu z Legią zasiadł Pascal Formann, trener bramkarzy pierwszej drużyny VfL. Tobiasza obserwują obecnie także kluby z Anglii i Włoch, ale największe zainteresowanie wykazuje Wolfsburg. Do tej pory Legia otrzymywała oferty na poziomie 3-4 milionów euro, ale oczekuje kwoty dwukrotnie wyższej.

Ju(L)ius - 11 minut temu, *.t-mobile.pl No i dobrze! Nie sprzedawać! Jak Zieliński i Kosta mówili- zostając, wiecej dla Legii zarobią!

miodulski na Magadaskar - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sprzedać Tobiasza, zostawić Kacpra.



Chociaż...i tak nic nie pójdzie na wzmocnienia, dopóki (...) odpowiedz

JZ - 2 godziny temu, *.net.pl Niemcy chyba nie wiedza ze z 10 baniek euro trzeba wyłożyć, skończyły się czasy wyprzedaży za drobne. odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jasne,sprzedać jeszcze Nawrockiego,Strzałka,Rosołka,i Slisza.I nieważne ze gra w kratkę.Grunt ze jest młody perspektywiczny i ze można go sprzedać oraz przede wszystkim zarobić.

Przez to m.in.i Legia rok w rok się osłabia.Jak wiec nasz klub z powodzeniem ma występować w europejskich pucharach...

FRANEK KIMONO - 3 godziny temu, *.orange.pl Jak chce za większą kasę siedzieć na ławce to proszę bardzo, ciekawe czy tam tak będzie pajacował jak tutaj. Z następów ktoś się na pewno znajdzie, choćby Kobylak.

taco - 3 godziny temu, *.vectranet.pl pudel zacznie negocjacje i utarguje sprzedaż za 300 tys euro w 60 ratach!

bep - 3 godziny temu, *.161.130 Dobrze, że się interesują zawodnikami z lepszych drużyn. Mogą sobie co najwyżej popatrzeć. Legia też podobno interesuje się Messim :)

taco - 3 godziny temu, *.vectranet.pl pudel zacznie negocjacje i utarguje sprzedaż za 300 tys euro w 60 ratach! odpowiedz

JZ - 2 godziny temu, *.net.pl @Roen: już jest wart te 8 mln to jest minimum jakie Legia powinna otrzymać. Ceńmy się.

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl za wcześnie i nie za taką kase

ORMOwiec - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Kacper, odejdź please, pomóż spłacić choć trochę zadłużenia, pozdrawiam, Darek.

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl za wcześnie i nie za taką kase

odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Po występie w Lubinie raczej nie liczyłbym na 2x4 mln

Syn oreszczuka - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Pod wodzą pudla to raczej kramik z piłkarzami. Mentalność "tanio kupię, drogo sprzedam". Dlatego na rozwój sportowy drużyny nie ma co liczyć.

Jedyne co w Legii zostało to kibice.

Romek - 4 godziny temu, *.chello.pl @Syn oreszczuka: Pozdrów Romka.To byla dopiero gwiazda.

antek - 4 godziny temu, *.. to jest liga czy rynek kupie sprzedam

Pan Prezes do plebsu - 1 godzinę temu, *.chello.pl @antek:

Rynek - sprzedam.

I nie kupię, wezmę za darmo bez kontraktu.

Jedyne co w Legii zostało to kibice. odpowiedz

Romek - 4 godziny temu, *.chello.pl @Syn oreszczuka: Pozdrów Romka.To byla dopiero gwiazda. odpowiedz

antek - 4 godziny temu, *.. to jest liga czy rynek kupie sprzedam odpowiedz

Pan Prezes do plebsu - 1 godzinę temu, *.chello.pl @antek:

Rynek - sprzedam.

I nie kupię, wezmę za darmo bez kontraktu. odpowiedz

