Cracovia zmieniła środek transportu do Warszawy

Środa, 8 lutego 2023 r. 08:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Cracovii zmienili środek transportu na niedzielne spotkanie z Legią. Początkowo fani "Pasów" mieli podróżować do Warszawy pociągiem specjalnym, ostatecznie przyjadą autokarami. Cena wyjazdu nie uległa zmianie, za to wydłużono zapisy - te potrwają do piątkowego wieczora, tak by lista wyjazdowa trafiła na Łazienkowską 48 godzin przed rozpoczęciem meczu.



Ostatnia wizyta Cracovii na Legii miała miejsce przed trzema laty - w lutym 2020 roku - wówczas przyjechali pociągiem specjalnym w 600 osób, z trzynastoma flagami.



Przy okazji meczu z lutego 2019 roku zaprezentowali oprawę "BiancoRosso", z flagami na kiju i racowiskiem. Pirotechnikę pośród flag na kiju odpalili również w październiku 2015 roku.