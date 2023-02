Drogie bilety na mecz Legii w Zielonej Górze

Środa, 8 lutego 2023 r. 08:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Lechia Zielona Góra cały czas kontynuuje starania o pozwolenie na organizację imprezy masowej na 5000 osób, przy okazji spotkania 1/4 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa. Na obiekcie lekkoatletycznym przy ulicy Sulechowskiej, montowany jest mobilny monitoring, dodatkowe ogrodzenie stadionu, jak również tymczasowa trybuna na łuku, która znajdować się będzie bliżej boiska, w porównaniu do trybun już istniejących. Organizatorzy przewidują pulę ok. 300 wejściówek dla kibiców Legii.



Wiadomo już, że sprzedaż biletów prowadzona będzie w systemie Abilet.pl. W dniach 16-17 lutego wejściówki nabywać będą mogli karnetowicze i sponsorzy klubu, przez dwa kolejne dni, "kibice z historią biletową w systemie abilet.pl", a 20 lutego ruszy otwarta sprzedaż dla kibiców z woj. lubuskiego.









Bilety na mecz z Legią kosztować będą od 50 do 80 złotych (ulgowe, dla młodzieży do 18 lat) oraz od 70 do 100 złotych (normalne).



Mecz Lechii Zielona Góra z Legią rozegrany zostanie 28 lutego o godzinie 13:00 na stadionie przy ul. Sulechowskiej 37.