W Zabrzu bez kibiców gości do końca obecnego sezonu

W ostatni weekend na stadionie w Zabrzu pojawiło się 350 kibiców Lechii Gdańsk - cała grupa została wpuszczona na stadion, chociaż oficjalnie do Gdańska przekazano 250 biletów. Zarząd Górnika poinformował, że w okresie od 12 lutego do 3 sierpnia tego roku nie będzie miał możliwości przyjmowania kibiców gości zarówno na meczach ekstraklasy, jak i Pucharu Polski, w związku ze zmianą decyzji administracyjnej dot. przeprowadzania imprez masowych. "Zmiana decyzji administracyjnej podyktowana jest ograniczeniem dróg ewakuacyjnych (w oparciu o doświadczenia wynikające z rozegranego meczu Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk dnia 04.02.2023 oraz wynikających z procesu wyburzenia i budowy nowej trybuny zachodniej mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo imprez masowych" - poinformował klub z Zabrza.

L - 16 minut temu, *.aster.pl Co, oczywiscie, nie przeszkodzi folksdojczom wyzywac Legie pol meczu. Tylko na Legii jest zasada niespiewania, jak rywala nie ma w klatce. Smutne. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Choć w Zabrzu śmierdz i bieda, za Legią jechać trzeba.



Powyższe hasło będzie nadal aktualne za rok, w Zabrzu nic się nie zmienia od PRL. PRLowski klub, PRLowskie zasady. odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Sołtys zmienił decyzję i trzeba się dostosować. odpowiedz

