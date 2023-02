Kapustka: Jest spory niedosyt

Sobota, 25 lutego 2023 r. 09:06 źródło: sport.tvp.pl

- Straciliśmy punkty w bardzo ważnym meczu w kontekście układu tabeli, dla miasta i dla kibiców. Jest spory niedosyt - powiedział po spotkaniu z Widzewem Łódź Bartosz Kapustka.









- Różnie wyglądały nasze ostatnie mecze. Z Cracovią goniliśmy wynik, teraz dwukrotnie prowadziliśmy, a to Widzew okazał się drużyną zdeterminowaną, walczył do końca o korzystny wynik. To im się udało, bo remis jest dla nich bardzo cenny. Szacunek za walkę. Powinniśmy wygrać, wcześniej strzelić bramkę i kontrolować wynik. Tak się dzieje, kiedy się nie strzela. Trochę mi zabrakło w dobrej sytuacji, chyba obrońca wybił piłkę.