Koszykówka

Zapowiedź meczu z Kingiem Szczecin

Piątek, 10 lutego 2023 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

King Szczecin w ostatnich tygodniach prezentuje bardzo wysoką formę i grający w ten sposób zespół coraz poważniej zaczyna myśleć o miejscu na podium na koniec rozgrywek. Legia po wygranej we Włocławku ma kolejne trudne zadanie - zatrzymać rozpędzonych szczecinian, i wprowadzić do gry kolejnego nowego zawodnika, który dołączył do zespołu w czwartkowy wieczór.



King w ostatnich siedmiu spotkaniach ligowych przegrał tylko raz - ze Stalą w Ostrowie (-3). W trzech ostatnich meczach wygrywali po zaciętych meczach z Zastalem (+1), Sokołem (+2) i Śląskiem we Wrocławiu (+12). Szczecinianie z bilansem 13-6 plasują się obecnie na czwartym miejscu w tabeli i mają spore szanse, by zapewnić sobie przewagę parkietu przynajmniej w pierwszej rundzie play-off. Legioniści mają obecnie o dwa punkty mniej, a w dodatku porażkę w pierwszym meczu. Ta co prawda nie była zbyt wysoka, więc na pewno, jeśli tylko nadarzy się taka możliwość, nasz zespół postara się zwyciężyć różnicą co najmniej pięciu punktów.



Zespół ze Szczecina pod koniec grudnia pożegnał się z Jamesem Eadsem III, który przeniósł się do Łańcuta. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach do drużyny dołączy jeszcze jeden zawodnik. Jedynym transferem do klubu, jakiego dokonali włodarze Kinga w trakcie rozgrywek, było zakontraktowanie 25-letniego Bryce'a Browna, który w obecnym sezonie występował w tureckim Besiktasie. Wcześniej grał w G-League, w barwach Maine Red Claws, Westchester Knicks oraz Long Island Nets. W Kingu jest drugim najlepszym strzelcem zespołu - w ciągu 22 minut notuje 12.4 pkt. (37.2% za 3) oraz 1.9 asysty.







Bardzo ważną rolę w zespole najbliższego rywala Legii odgrywa silny skrzydłowy, Phil Fayne. Mierzący 206 centymetrów zawodnik nie straszy co prawda rzutem z dystansu, ale notuje aż 71.1% skuteczności rzutów za 2 pkt., i zdobywa 14.5 pkt. na mecz, dokładając do tego 6 zbiórek. Zdecydowanie gorzej spisuje się z linii rzutów wolnych (podobnie zresztą jak Brown), trafiając jedynie 54.2% prób, a jest drugim najczęściej faulowanym zawodnikiem swojej drużyny.



W strefie podkoszowej trener Miłoszewski ma również do dyspozycji znanego z występów w Zielonej Górze, Tonego Meiera. Ten z kolei rzuca z dystansu doskonale (35/72 celne rzuty za 3, co daje 48.6% skuteczności), a i rzuty wolne trafia bardzo przyzwoicie (83.9%). Na "trójce" w Kingu występuje Zac Cuthbertson - bardzo dynamiczny zawodnik, który i rzuca z dystansu (43.1%) i doskonale odnajduje się w polu trzech sekund, często atakując obręcz po niecelnych rzutach kolegów z drużyny. Jest jednym z sześciu graczy Kinga, który średnio zdobywa w meczu powyżej dziesięciu punktów.



King jednak ma bardzo dobrze zbilansowaną również polską rotację, w której prym wiodą przede wszystkim Andrzej Mazurczak i Filip Matczak. Ten pierwszy swoimi występami na pewno daje wiele do myślenia selekcjonerowi reprezentacji Polski. Zdobywa 11.8 pkt. oraz notuje 7.2 (!) asysty, z linii rzutów wolnych jest najpewniejszy w swoim zespole (39/43 próby), a w kluczowych momentach spotkań, bierze grę na siebie i potrafi - jak niedawno z Sokołem - w ekwilibrystyczny sposób, zapewnić drużynie dwa punkty. Matczak z kolei to zawodnik, którego fanom Legii przedstawiać nie trzeba. Walczak, dynamiczny zawodnik, twardy obrońca, dobrze rzucający z półdystansu.



Ważnymi ogniwami drużyny są także Kacper Borowski (skrzydłowy, średnio niespełna 15 min., 6.3 pkt.) oraz podkoszowy Mateusz Kostrzewski (5.2 pkt. i 2.4 zbiórki w ciągu 18 minut na placu gry).



W rozgrywkach międzynarodowych w których występuje King - lidze ENBL, szczecinianie prowadzą w swojej grupie z bilansem 6-1. Jedynej jak dotąd porażki, podopieczni Arkadiusza Miłoszewskiego doznali w czwartkowy wieczór, kiedy przegrali na Litwie po zaciętym spotkaniu z BC Wolves 84:87. Przez całą czwartą kwartę szczecinianie gonili wynik, ale po raz ostatni na (1-punktowym) prowadzeniu byli na 8 minut przed końcem meczu po trójce Browna. W tym meczu najwięcej punktów zdobył Cuthbertson (17). Najwięcej punktów w rozgrywkach ENBL zdobywają dla Kinga Bryce Brown (12.7), Tony Meier (12.5), Phil Fayne (11.5) oraz Zac Cuthbertson (10.5).



Legioniści w ostatni weekend we Włocławku zaprezentowali się z bardzo dobrej strony przez nieco ponad trzy kwarty, ale w ostatnich minutach meczu z Anwilem niepotrzebnie doprowadzili do nerwowej końcówki, trwoniąc wysoką przewagę. Fanów naszego klubu na pewno cieszyć może kolejny dobry występ Billiego Garretta, a także lepsza dyspozycja Travisa Lesliego. Nasz skrzydłowy co jakiś czas potwierdza swoje nietuzinkowe umiejętności, a chcielibyśmy, podobnie jak warszawska publiczność, by czynił to zdecydowanie częściej. Kyle Vinales stara się jak najlepiej poukładać grę naszej drużyny - na pierwszym miejscu stawiając dobro zespołu, nie zaś indywidualne statystyki. W sobotę po raz pierwszy będziemy mieli okazję zobaczyć z eLką na piersi Arica Holmana, który po występach w lidze włoskiej, przenosi się do Energa Basket Ligi. Zawodnik bardzo dobrze odnajduje się atakując obręcz, ale potrafi również przymierzyć z dystansu, a co niezwykle ważne, jest pewny z linii rzutów wolnych. Na pewno poniekąd będzie odciążał Groselle'a, a także wspomagał graczy z pozycji numer cztery. Szczególnie wobec kontuzji Grzegorza Kulki, która wykluczy go z gry do końca lutego.



W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie, King zwyciężył na własnym parkiecie 69:65. Przed rokiem legioniści na początku kwietnia bardzo pewnie i wysoko (101:71) pokonali szczecinian. Zresztą na własnym parkiecie Legia może pochwalić się bardzo dobrym bilansem gier z "Wilkami Morskimi". Nasz zespół zwyciężył sześć ostatnich meczów z Kingiem, a ostatniej domowej porażki z tym zespołem doznał przed pięciu laty - w marcu 2018 roku.



Mecz z Kingiem rozpocznie się o godzinie 17:30 w najbliższą sobotę. Bezpośrednią transmisję obejrzeć można w Polsacie Sport Extra. Bilety na nasz mecz dostępne są na eBilet.pl, a na dwie godziny przed jego rozpoczęciem, również w kasie biletowej przy wejściu do hali na Bemowie. Na kibiców tradycyjnie czekać będzie konkurs w przerwie - Koszykarska Kumulacja LOTTO.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 12-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,0 / 77,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 67,6%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Dariusz Wyka/Janis Berzins, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 212 (śr. 14,1), Geoffrey Groselle 208 (10,9), Billy Garrett 144 (16,0), Kyle Vinales 52 (17,3).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97).



Ostatnie mecze obu drużyn:

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 13-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,1 / 81,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 51,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 67,4%



Skład: Andrzej Mazurczak (rozgrywający), Bryce Brown, Filip Matczak, Aleksander Wiśniewski, Konrad Szymański (rzucający), Kacper Borowski, Phil Fayne, Zac Cuthbertson, Mateusz Kostrzewski, Konrad Rosiński (skrzydłowi), Tony Meier, Maciej Żmudzki (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Filip Matczak, Phil Fayne, Zac Cuthbertson, Tony Meier.



Najwięcej punktów: Phil Fayne 275 (śr. 14,5), Andrzej Mazurczak 224 (11,8), Tony Meier 219 (11,5), Filip Matczak 213 (11,2), Zac Cuthbertson 206 (10,8).



Ostatnie wyniki: Stal (d, 88:97), Zastal (d, 69:64), Sokół (w, 76:91), Śląsk (d, 78:103), Legia (d, 69:65), Anwil (w, 99:91), Spójnia (d, 97:95), Czarni (d, 88:77), Twarde Pierniki (w, 73:81), MKS (w, 76:79), Start (w, 75:69), Astoria (w, 104:103), GTK (d, 84:62), Trefl (d, 103:79), Arka (w, 88:102), Stal (w, 95:92), Zastal (w, 78:79), Sokół (d, 75:73), Śląsk (w, 66:78).

ENBL: Trefl Sopot (d, 81:77), Basket Brno (d, 87:78), Stal Ostrów (w, 56:72), BC Ironi Ness Ziona (w, 86:89), Tartu Ulikool (w, 73:78), Valmiera Glass Via (w, 76:93), BC Wolves (w, 87:84).



Termin meczu: sobota, 11 lutego 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 2000 miejsc

Ceny biletów: 10, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 10, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra