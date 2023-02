Squash

Dziesięcioro legionistów w kadrze Polski juniorów

Czwartek, 9 lutego 2023 r. 10:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Aż dziesięcioro zawodników sekcji squasha Legii Warszawa otrzymało powołanie do szerokiej kadry Polski juniorów. Ponadto pięcioro legionistów znalazło się w TOP10 rankingu Europejskiej Federacji Squasha. Na miejscu pierwszym w kat. U-13 sklasyfikowany został Mateusz Lohmann, a Szymon Lohmann jest drugi w kat. U-15.

Na miejscu ósmym w kat. U-13 znajduje się Anna Jakubiec, z kolei miejsca dziewiąte w kat. U-17 zajmują Sofiaa Zrazhevska oraz Jan Samborski.



Powołania do reprezentacji Polski juniorów otrzymali: Natalia Łukawska, Ewa Kozłowska, Szymon Lohmann, Mateusz Lohmann, Filip Zasadzki (U-15), Jan Samborski, Dominik Mozer, Igor Anisiewicz (U-17) oraz Antoni Jakubiec i Michał Sienkiewicz (U-19). Do kadry seniorek powołana została trenerka Legii, Natalia Ryfa.