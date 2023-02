Co z meczem w Zielonej Górze? Decyzja 13 lutego

Czwartek, 9 lutego 2023 r. 11:33 Redakcja, źródło: Gazeta Lubuska

28 lutego o godzinie 13 Legia Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra. Wciąż nie wiadomo, ilu kibiców będzie mogło obejrzeć to spotkanie na żywo i czy na stadion zostaną wpuszczeni fani stołecznego zespołu. Decyzja w tej sprawie ma zapaść 13 lutego.



Jeżeli Lechia otrzyma zgodę na organizację imprezy masowej, kibice Legii otrzymają 300 biletów. Obecnie stadion przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze nie jest przygotowany na przyjęcie zorganizowanych grup kibiców.



– Szykujemy się, zakładamy bramy ewakuacyjne. Jeśli będzie pięć tysięcy osób, musimy mieć inaczej zorganizowaną ewakuację niż do tej pory. Takie prace są wykonywane. Do tego robimy dodatkowe ogrodzenia, a z policją cały czas na bieżąco rozmawiamy – mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze w rozmowie z Gazetą Lubuską.



Organizator musi zapewnić również monitoring, którego dotychczas na obiekcie nie było. Ma również zostać dostawiona tymczasowa trybuna na 1000 osób za jedną z bramek. Na 13 lutego zaplanowana jest kolejna wizytacja obiektu przez służby, po niej zostanie skierowana opinia do prezydenta miasta, a on podejmie ostateczną decyzję w sprawie meczu.