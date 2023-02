Koszykówka

Aric Holman nowym podkoszowym Legii

Czwartek, 9 lutego 2023 r. 22:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała nowego zawodnika - nasz zespół wzmocni amerykański środkowy, Aric Holman, który w obecnym sezonie występował we włoskim Tezenis Verona. W minionych rozgrywkacj Holman występował w G-League, a w sezonie 2020/21 debiutował na Starym Kontynencie, występując w niemieckiej Bundeslidze oraz rozgrywkach EuroCup (10 meczów) w barwach ratiopharm Ulm.









Nowy zawodnik Legii ma 25 lat i mierzy 208 centymetrów. Potrafi dynamicznie wchodzić w strefę podkoszową, a większość akcji kończy wsadami. Holman całkiem nieźle rzuca również za 3 punkty - w Niemczech miał 44.7% skuteczności rzutów za 3 pkt. W obecnych rozgrywkach we włoskiej Serie A notował 26.9% za 3. Skutecznie wykonuje za to rzuty wolne (84.6% w tym sezonie). Ostatni mecz ligowy Holman rozegrał 4 lutego. We Włoszech w ciągu 22,5 min. na parkiecie notował 7.7 pkt., 5 zbiórek i 1.4 bloku.



- Nasz nowy zawodnik pomoże nam w walce pod koszem, w najbliższym czasie zabraknie kontuzjowanego Grzegorza Kulki, a przed nami wiele ciężkich i bardzo ważnych meczów. Aric Holman to zawodnik obdarzony świetnym rzutem za trzy punkty. Może procent skuteczności z ligi włoskiej na to nie wskazuje, ale ten zawodnik ma naturalny talent rzutowy i myślę, że to jest tylko kwestia tego, by dać mu okazje do rzucania. Potrafi bronić rywali z pozycji od rozgrywającego po środkowego. Na temat tego zawodnika rozmawiałem m.in. z Muhammadem-Alim Abdur-Rahkmanem, który miał okazję czterokrotnie mierzyć się w Aricem Holmanem - bardzo go chwalił, uważa go za utalentowanego zawodnika grającego po obu stronach boiska i na taką postawę tego koszykarza liczmy w Legii - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Aric Holman urodził się 11 lipca 1997 roku, jest absolwentem uczelni Mississippi State Bulldogs, gdzie w seniorskim roku gry zapisywał na swoim koncie średnio 9.5 punktów, 6.1 zbiórek i 1.2 asysty. Latem 2019 roku zawodnik reprezentował barwy Los Angeles Lakers podczas Ligi letniej NBA. Z popularnymi "Jeziorowcami" związał się wstępną umową, która jednak nie weszła w życie. Środkowy był także blisko zatrudnienia w Dallas Mavericks, ale ostatecznie w październiku 2019 roku związał się kontraktem z występującym w G League Texas Legends, drużyną filialną Dallas Mavericks. Latem 2021 roku Holman ponownie wystąpił w Lidze Letniej NBA, tym razem w barwach Boston Celtics. Kilka miesięcy później podpisał umowę z San Antonio Spurs, ale nie zdołał zadebiutować na parkietach najlepszej ligi świata i ponownie trafił do G League, gdzie grał w Austin Spurs, klubie związanym z "Ostrogami". W grudniu tego samego roku zawodnik podpisał 10-dniowy kontrakt z Miami Heat, ale również i ten epizod nie przyniósł mu żadnego występu w lidze NBA. Holman wrócił do Austin Spurs dla którego rozegrał 31 meczów w których notował średnią 11.5 punktów, 5.8 zbiórki i 1.9 asysty na mecz.



Imię i nazwisko: Aric Jeremiah Holman

Data i miejsce urodzenia: 11.07.1997 (25 lat), Owensboro, Kentucky (USA)

Pozycja: center

Wzrost: 208 cm



Dotychczasowe kluby:

2022/23: Tezenis Verona (Włochy): 17 meczów, śr. 7.8 pkt., 5.0 zb., 1.1 as.

2021/22: Gigantes de Carolina (Portoryko, BSN): 1 mecz, śr. 2.0 pkt., 4.0 zb., 1.0 as.

2021/22: Austin Spurs (G League, USA): 31 meczów, śr. 11.5 pkt., 5.8 zb., 1.9 as.

2020/21: ratiopharm Ulm (Niemcy): w Bundeslidze: 40 meczów, śr. 6.4 pkt., 3.6 zb. i 0.8 as. | w EuroCup: 10 meczów, śr. 6.3 pkt., 5.5 zb., 1.6 as.

2019/20: Texas Legends (G League, USA): 40 meczów, śr. 9.7 pkt., 4.4 zb., 1.3 as.

2018/19: Mississippi State Bulldogs (NCAA, USA): 34 mecze, śr. 9.5 pkt., 6.1 zb., 1.2 as.

2017/18: Mississippi State Bulldogs (NCAA, USA): 37 meczów, śr. 10.8 pkt., 6.7 zb., 0.7 as.

2016/17: Mississippi State Bulldogs (NCAA, USA): 32 mecze, śr. 8.4 pkt., 6.0 zb., 0.6 as.

2015/16: Mississippi State Bulldogs (NCAA, USA): 21 meczów, śr. 1.8 pkt., 1.8 zb., 0.3 as.