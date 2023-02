15-16.02: Rozkład jazdy

W środę drugi zespół koszykarskiej Legii rozegra mecz ligowy z MKS-em Ochota, który odbędzie się w hali OSiR Bemowo. Wstęp wolny. Z kolei dzień później w hali Globus w Lublinie, koszykarska Legia zmierzy się ze Startem Lublin w 1/4 finału Pucharu Polski. Bilety na to spotkanie cały czas są w sprzedaży, a bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w sportowych kanałach Polsatu. Rozkład jazdy: 15.02 g. 19:00 Legia II Warszawa - MKS Ochota [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 16.02 g. 20:30 Start Lublin - Legia Warszawa [kosz]

