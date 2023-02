17-20.02: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę fani Legii będą wspierać zespół podczas wyjazdowego meczu z Piastem Gliwice. W sobotę zachęcamy do dopingowania naszych futsalistów, którzy w hali w Wilanowie zagrają z AZS-em UW Wilanów. Siatkarzy czeka w sobotę wyjazdowy mecz z BAS-em Białystok. Juniorzy koszykarskiej Legii zagrają w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski do lat 19, który rozegrany zostanie w hali na Bemowie. Wstęp wolny. Będzie transmisja na Youtube. Marek Kania wystartuje w finałowych zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.