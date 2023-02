Na stadionach: Jeśli nie nakłonią niebios, poruszą piekło

Środa, 15 lutego 2023 r. 10:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend rozpoczęły się rozgrywki I ligi w rundzie wiosennej. Na inaugurację w bardzo dobrej liczbie w Niecieczy pojawili się fani GKS-u Katowice, którzy co prawda nie zamierzają kończyć protestu przeciwko prezesowi klubu, ale zapowiedzieli powrót na trybuny, również przy Bukowej. Bardzo dobry wyjazd do Gdańska zaliczył Widzew, ale to niestety jedyna przyzwoita liczba wyjazdowa w najwyższej klasie rozgrywkowej w ostatniej kolejce. Lechia z kolei zaprezentowała jedną z niewielu opraw w ostatni weekend - "Jeśli nie nakłonię niebios, poruszę piekło".



Cytat zapożyczony z Wergiliusza posiadał niby niewielki, ale jednak błąd językowy.



Trudno powiedzieć, co poruszyć musieliby fani Śląska... ale frekwencja we Wrocławiu woła o pomstę do nieba. Niestety, na stadionie Górnika Zabrze zamknięto przynajmniej do sierpnia sektor gości - oficjalnie ze względu na budowę czwartej trybuny. W Sosnowcu niebawem nastąpią przenosiny na nowy obiekt. Jeszcze na Stadionie Ludowym Zagłębie podejmowało Arkę - frekwencja była słaba. Arkowcy z kolei wykorzystali przyznaną im pulę wejściówek.









Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - Widzew Łódź (1850)

Bardzo dobry wyjazd RTS-u do Gdańska, gdzie podróżowali dwoma specjalami. Wraz z nimi Elana i Ruch (30). Widzewiacy ubrani byli na czerwono i prowadzili niezły doping. Lechiści zaprezentowali oprawę z malowaną sektorówką, transparentem z hasłem zaczerpniętym z Wergiliusza - "Jeśli nie nakłonię niebios, poruszę piekło", a całość uzupełniły chorągiewki i piro. Lechiści wspierani przez Stomil (60).



Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (211)

Na dalekim wyjeździe do Białegostoku pojawiło się 211 Portowców z pięcioma flagami. Gospodarze z oprawą - pasami materiału.



Legia Warszawa - Cracovia (150)

Ponad 15 tysięcy kibiców na trybunach przy Łazienkowskiej. Bardzo słaba forma wyjazdowa "Pasów", którzy przyjechali w 150 osób, początkowo planując pociąg specjalny. W sektorze gości wywiesili kilka małych flag.



Stal Mielec - Raków Częstochowa (150)

Raków do Mielca przyjechał z jedną flagą i w ok. 150 osób. Na trybunach ok. 4,5 tys. widzów.



Warta Poznań - Miedź Legnica (110)

Miedź na wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego pojechała w 110 osób i z czterema flagami.



Śląsk Wrocław - Korona Kielce (100)

Bardzo słaba frekwencja na meczu we Wrocławiu - niewiele ponad 5 tysięcy fanów na 40-tysięcznym stadionie wyglądało bardzo słabo. Koroniarze przyjechali w 100 osób i z jedną flagą.



Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (95)

Fani Piasta przyjechali do Lubina w niespełna setkę z dwiema flagami oraz płótnami poświęconymi zmarłym kibicom. Zagłębia w młynie ok. 400.



Górnik Zabrze - Radomiak Radom (-)

W związku z rozpoczęciem prac przy czwartej trybunie w Zabrzu, zdecydowano się zamknąć sektor gości, chociaż Radomiak wykupił już wszystkie pierwotnie przyznane bilety. Zabrzanie wywiesili transparent "Piłka nożna dla kibiców, piłka nożna bez policji".



Wisła Płock - Lech Poznań (-)

W Płocku nadal brak sektora gości, w związku z czym brak przyjezdnych.





I liga:



Termalica Nieciecza - GKS Katowice (1260)

Katowiczanie znów na trybunach - tym razem zajęli całą prostą w Niecieczy, stawiając się tam w 1260 osób, w tym Banik (39) i Spartak Trnava (4). Zaprezentowali oprawę "Siłą tego klubu są kibice - GKS Katowice".



Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia (400)

Arkowcy w komplecie stawili się w Sosnowcu, wywieszając w sektorze gości kilka flag. Zagłębie niebawem przenosi się na nowy stadion - od meczu z GKS-em Katowice.



Ruch Chorzów - Chrobry Głogów (117)

Wobec zamknięcia stadionu przy ul. Cichej w Chorzowie, Ruch w tej rundzie rozgrywać będzie mecze w Gliwicach. Na pierwszym spotkaniu "Niebieskich" około 8 tysięcy. Z transparentem skierowanym do włodarzy miejskich ws. stadionu. Chrobry przyjechał w 117 osób, w tym delegacja Stilonu.



Wyjazd tygodnia: 1850 kibiców Widzewa w Gdańsku

Oprawa tygodnia: Choreo Lechii na meczu z Widzewem



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Lechia Gdańsk na meczu z Widzewem Łódź:





Jagiellonia Białystok na meczu z Pogonią Szczecin:









Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Stal Mielec na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Górnik Zabrze na meczu z Radomiakiem Radom:





Śląsk Wrocław na meczu z Koroną Kielce:









Korona Kielce na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Zagłębie Lubin na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Miedź Legnica na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Termaliką Nieciecza:





Chrobry Głogów na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów (w Gliwicach):





Arka Gdynia na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec: