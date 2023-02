Trwa wymiana murawy i przygotowania do Cracovii

"Wojskowi" trenują w Legia Training Center, gdzie wszystkie naturalne niepodgrzewane boiska przykrył śnieg. Bez zarzutów funkcjonuje jedynie to z podgrzewaną murawą. W czwartkowych zajęciach wzięło udział 25 zawodników, w tym 4 bramkarzy. Na boisku zabrakło kontuzjowanych Carlitosa , Blaza Kramera , Lindsaya Rose oraz dwóch młodzieżowych reprezentantów - Igora Strzałka (pracował z fizjoterapeutami) i Filipa Rejczyka (dziś zdobył 3 bramki ze Szwecją). Trening poprzedzony był przez odprawę i pracę w siłowni. Sztab szkoleniowy skupił się na gierkach 9 na 9 + 3 graczy neutralnych a zajęcia zakończyły stałe fragmentach gry w obronie. W piątek legioniści będą trenowali także w okolicach południa, a następnie na stadionie odbędzie się konferencja prasowa Kosty Runjaicia. Początek meczu Legia - Cracovia zaplanowano na niedzielę na godz 17:30.

Prace nad wymianą murawy trwają od tygodnia i zostaną zakończone w piątek wieczorem lub nawet w sobotę, czyli bezpośrednio przed meczem. Największym wyzwaniem jest dokładne ułożenie kawałków dostarczonej nawierzchni, by nie sprawiała kłopotów podczas meczu - specjaliści z klubu są dobrej myśli. Przed meczem drużyna nie będzie miała możliwości zapoznać się z nową murawą.

Drużyna Legii przygotowuje się do niedzielnego starcia z Cracovią, na które serdecznie wszystkich serdecznie zapraszamy - początek meczu o godzinie 17:30. Spotkanie zostanie rozegrane na nowej murawie, która po dwóch wiosennych spotkaniach (Magdeburg i Korona) pozostawiała wiele do życzenia. Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka

Panasonic 100% - 12 minut temu, *.play-internet.pl Nie powąchają murawy przed meczem,..oby nie było dziwnych tłumaczeń po meczu odpowiedz

Misio - 25 minut temu, *.t-mobile.pl A ten stoper bedzie ? Ktoś ? Coś? odpowiedz

artur - 1 godzinę temu, *.chello.pl wymiana przed meczem szahtara

odpowiedz

stabur - 1 godzinę temu, *.plus.pl a może - póki jest zimno - niech ją rozłożą do góry nogami?? mniej się zniszczy a wiosną się ją odwróci - i dłużej posłuży odpowiedz

(L) eon - 1 godzinę temu, *.com.pl Ten numer z brakiem możliwości zapoznania się naszych piłkarzy z nową murawą - to że niby walczymy o nagrodę" fair play" ?

Bo inaczej tego nie potrafię sobie wytłumaczyć, chyba że walczymy też równolegle o nagrodę "największych" frajerów" w lidze. W razie - tfu, tfu- jakiegoś niepowodzenia , już widzę główne motto tłumaczeń się trenera. I poniekąd będzie - tfu, tfu - miał rację. odpowiedz

Ivan - 1 godzinę temu, *.136.140 Śmierdzi remisem na nowej murawie ... warto obstawić odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Ivan: obstawiaj, i przegraj. Oby jak najwięcej. A Legia wygra. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jazda z Cracovią na pełnej k. Tylko zwycięstwo Hej Legio tylko zwycięstwo! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

